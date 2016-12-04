Экологический форум

Россия - атомная свалка Почти вся "жилая" часть России набита атомными объектами или захоронениями радиоактивных отходов. Особенно это касается Москвы и Санкт-Петербурга.На карте: http://mhlife.ru/environment/radiation/nuclear-map/

Ландшафтное дешифрирование и картографирование в ArcGIS Выполню работы по ландшафтному дешифрированию космических снимков и ландшафтному картографированию в ArcGIS. Кроме того, готов выполнить работы по векторизации топопланов и других растровых картографических материалов в ArcGIS.О себе:- большой опыт проведения работ по ландшафтному дешифрированию и составлению ландшафтных карт, а также смежных тематических карт (растительности, почвенного покрова) в масштабе от 1:10 000 до 1:200 000 с применением космических снимков высокого и среднего пространственного разрешения;- большой опыт проведения работ по комплексному дешифрированию и картографированию антропогенных ландшафтов (антропогенно нарушенных/трансформированных территорий, техногенных геосистем, селитебно-промышленной и транспортной инфраструктуры) с применением космических снимков высокого и среднего пространственного разрешения;- география выполненных картографических работ охватывает районы размещения нефтегазопромысловой и транспортной инфраструктуры на севере Западной Сибири и севере европейской части РФ;- хорошее знание программного комплекса ArcGIS, также имеется опыт работ в MapInfo;- способность выполнять работу в сжатые сроки.При наличии полных и кондиционных исходных данных готов выполнить работы по ландшафтному дешифрированию и картографированию на любую территорию РФ.Готов работать удаленно. Территориально проживаю в Москве / Московской области.Связь по e-mail: landgis@yandex.ru

Новогодние праздники на природе. Национальный парк Нечкинский. Все любители природы приглашаются активно отпраздновать Новый год и Рождество в лагере "Рождественская Звезда" в пос. Новый!Сроки: 4-6 января. Тематика: Зимние явления в жизни природы. Подкормка, наблюдение и фотографирование птиц. Практические занятия и Рождественские гадания. Энергетическая зарядка. Ролевые игры. Цена вопроса - 2000/чел. Заявки здесь - https://vk.com/birdingudm и на почту deralek@mail.ru или DPShi@yandex.ruРасходная часть поездки:1. Проживание на базе филиала Воткинского филиала УдГУ в пос. Новый2. Проезд на автобусе Ижевск - п.Новый - Ижевск3. Трёхразовое питание в столовой + вечерний чай.4. Образовательная и развлекательная программа5. Использование биноклей для наблюдения за птицамиВ программу включено: экскурсия по экологической тропе в парке Нечкинский, выход на льды Воткинского водохранилища на р. Кама, экскурсия к 600-летней лиственнице, одному из старейших деревьев Удмуртии, наблюдения за обитателями зимнего леса, образовательная программа -"Многообразие зимующих животных Удмуртии", энергетическая зарядка, ролевые игры и вечерний огонёк с песнями под гитару.

Приглашаем в путешествие к озеру Байкал и по Бурятии. Продолжительность - 15 дней (включая дорогу)Сроки - 10-25 июня 2017 год и по набору группыКураторы на маршруте:зоология – Дерюгин А.А. (УдГУ),ботаника – Верхозина А.В. (Иркутск).Ключевые объекты:1. Побережье Байкала (пос. Утулик);2. Предгорья Хамар-Дабана (р.Слюдянка)3. Предгорья Саян (Аршан);4. Тункинский национальный парк (Монды, Монгольская граница)5. Байкальский биосферный заповедник;6. р. Селенга (Кабанский заказник)Программа предполагает комплексное знакомство с уникальными природными комплексами Байкала, Прибайкалья и Забайкалья. В фокусе программы – птицы и растения (орхидные). С группой работают местные учёные (Иркутск). Проживание в комфортабельных условиях (кемпинги, отели). Возможна ночёвка в палатках (по желанию).Просчитанная стоимость участия 40 000 рублей и включает:1. Проезд Агрыз-Иркутск-Агрыз ( берём в группу и участников самостоятельно добравшихся до Иркутска, будут необходимы деньги на оставшуюся часть путешествия)2. Транспортное сопровождение на месте (больший охват территории, перемещения между ключевыми объектами)3. Проживание в кемпингах и отелях на месте.4. Питание на месте (завтрак, обед, ужин)5. Экскурсионное сопровождение (знакомство с природными объектами)Предполагаемые непросчитанные затраты:1. Питание в поезде2. Сборы за посещение музеев, заповедников, национальных парков3. Трансфер Ижевск-Агрыз-ИжевскЗаявки принимаются до 15 апреля!Справки, предварительные заявки – по тел. +79127646834 (Алексей Александрович Дерюгин) или тут - https://vk.com/birdingudm или тут - DPShi@yandex.ru и тут deralek@mail.ru

Приглашаем в орнитологическую экспедицию по Казахстану. С 4 по 19 мая 2017 года. Передвижение на комфортабельном микроавтобусе. Сопровождение российских и казахских орнитологов. Эндемичные виды птиц, красивая природа, национальная кухня.Уникальное путешествие на комфортабельном микроавтобусе по живописным местам среднего и южного Казахстана. Предгорья Тянь-Шаня, солёные озёра, пойма Сырдарьи. Центральный объект наблюдений - птицы (можно встретить около 300 видов). Но без внимания не останутся весенние ландшафтные комплексы, цветущие растения, насекомые. Размещение в палатках и гостевых домиках заповедника. Сопровождение казахских орнитологов, учёных Удмуртского университета.Просчитанная стоимость участия 40 000 рублей и включает:1. Транспорт на маршруте Ижевск – Жабаглы-Аксу-Корниловское озеро-город Туркестан-Ижевск (берём в группу и людей, кто самостоятельно доберётся до Казахстана или любого населённого пункта по пути нашего следования; в этом случае будут необходимы деньги на оставшуюся часть путешествия)2. Сопровождение российскими и казахстанскими орнитологами3. Вход в заповедники и национальные парки, заброска вещей транспортом заповедника4. Питание, организованное на костре (завтрак и ужин, обед при отсутствии мест централизованного питания). Приготовление питания силами участников с участием руководителя группы. В цену не включается питание во время дороги Ижевск-Жабаглы.4. Пользование биноклями, определителями, костровым оборудованием для приготовления пищиПредполагаемые непросчитанные затраты:1. Личное снаряжение (палатки, спальники). Возможна аренда.2. Обеды в кафе и столовых во время переезда Ижевск-ЖабаглыМеста, включённые в маршрут:1. Аксу-Жабаглинский государственный заповедник (западный Тянь-Шань), старейший в Средней Азии, в т.ч. Ущелье Ергалы, Улькен-Каинды, перевал Улькен-Каинды (1800-2800-1800 м н.у.м.)2. Каньон Аксу, плато Иирсу3. Каратау, Корниловское озеро, ущелье Кок-Булак4. Шошкаколь, Сырдарья, система пересыхающих озёр5. р. Сырдарья – г.Туркестан. Плавни и старицы Сырдарьи, раскопки Отрара, разрушенного Чингизханом.6. Мавзолей Ходжа Ахмета Ясави в г. Туркестан.Подробности узнать и вопросы задать можно и тут - https://vk.com/birdingudm или тут - DPShi@yandex.ru или тут - deralek@mail.ru

Мясокомбинат и заповедник "Нездоровое соседство" Частный мясной кластер Воронежской области и Государственный биосферный заповедник – нездоровое соседство.На землях федерального лесного фонда (кадастровый номер 36:25:6945012:86), находящихся в ведении Рамонского лесничества (урочище «Бугор», квартал 78, 79) и являющегося структурным подразделением Воронежского лесхоза располагается Воронежский биосферный заповедник им. В.М. Пескова – природная жемчужина Воронежской области и России. По соседству с заповедной зоной расположился мясокомбинат, принадлежащий компании ООО «Заречное» (кадастровый номер 36:25:6945012:120).Данный мясокомбинат разместился на площади 1 миллион 800 тысяч квадратных метров и имеет производительность до 150 тонн мяса в смену. Естественно, что такой большой комбинат выделяет немалые производственные, бытовые и ливневые стоки. Для сбора сточных вод был построен пруд-накопитель. Но пруд-накопитель, имеющий объем 900000 кубических метров, не безграничен и переполняется за 6 месяцев работы мясокомбината.Сточные воды требуют сброса, и владельцы комбината решили отвести их на свои поля. Без разработки и согласования проекта освоения лесного участка для строительства линейного объекта, без каких-либо разрешений и оформления акта выбора земельного участка ООО «Заречное» провело строительно-монтажные работы и проложило через территорию природного биосферного заповедника трубопровод, нарушив естественный природный покров и вырубив деревья. Результаты проведенных работ приведены ниже на фотографиях. Спрашивается, куда смотрят природозащитные и правоохранительные органы?

Закономерности функционирования пресноводных экосистем Уважаемые друзья и коллеги! Мы готовим к запуску проект новой интернет-энциклопедии. Этот ресурс будет содержать информацию о закономерностях функционирования пресноводных экосистем, собранных из открытых опубликованных источников. Короткая презентация проекта – во вложении. Прошу вас уделить несколько минут и оценить сильные и слабые стороны этого проекта, а также высказать пожелания по его реализации. Перейдя по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp … w/viewformвы найдете анкету для опроса. Ваше мнение очень важно для нас!

Как эффективно собирать и перерабатывать бытовые отходы 8 декабря в Общественной палате РФ прошел межрегиональный круглый стол «Потенциал переработки бытовых отходов. Пластиковая бутылка — от скважины до футболки», организованный Комиссией ОП РФ по экологии и охране окружающей среды.В дискуссии о перспективах утилизации пластиковых отходов приняли участие представители органов государственной власти, бизнес-сообщества, общественных и экологических организаций. В рамках круглого стола также прошел телемост с несколькими регионами — обсуждались вопросы переработки ПЭТ-упаковки.Открывая мероприятие, модератор, член Комиссии ОП РФ Ирина Сорокина отметила, что количество несанкционированных свалок в 20 раз превышает число легальных.«У нас отсутствует сама система переработки отходов, которая должна стать приоритетом над захоронением отходов. К сожалению, у нас только 5-7% отходов перерабатывается. Сегодня крайне важно говорить о формировании экологического сознания, которое в свою очередь формирует экологическое мышление, а затем экологические поступки. 2017 год объявлен Годом экологии. И мы видим, как государство развернулось в сторону этой тематики», — отметила Ирина Сорокина.Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Артем Кирьянов, говоря об экологической переработке пластика, отметил, что эта тема требует осмысления не только со стороны власти, но и может быть весьма интересной бизнесу. Дело в том, что пластик — это быстрый и дешевый способ создания различных упаковочных материалов.«Одна из актуальных проблем на сегодня — слабая готовность регионов к переработке пластика — как методически, так и материально. Необходимо системно выстраивать информационно-методическую работу. Мы пока не видим отчетливо задекларированных позиций от потенциальных переработчиков отходов. Практика требует, прежде всего, крупных федеральных игроков, которые в условиях рыночной конкуренции готовы эффективно осуществлять эту работу на местах», — подчеркнул Кирьянов.Он также отметил, что усилий регионов, направленных на раздельный сбор отходов и их переработку, сегодня недостаточно.«Нам нужно заниматься вопросами просветительской деятельности в регионах. Раздельный сбор отходов должен стать для граждан привычным, имеющихся робких попыток недостаточно. Представители бизнеса не должны надеяться, что власть возьмет это полностью на себя. В течение года мы будем следить за тем, какие лучшие практики есть в регионах. Необходимо взять на вооружение те методики, которые уже давно отработаны в США, странах Европы и Латинской Америки, и выбрать для себя лучший путь. Опираясь на опыт наших зарубежных партнеров, мы можем совершить прыжок в будущее, но должны быть к этому готовы и морально, и технологически», — добавил Кирьянов.Он также призвал региональные общественные палаты следить за реализацией экологических проектов на территориях.Президент Ассоциации производителей и переработчиков полиэтилентерефталата Владислав Барбашов отметил, что на сегодняшний день Россия ежегодно закупает до 10000 тонн отходов.«При этом мусор, полученный внутри страны, сжигается, закапывается. В частности, ПЭТ-упаковка в качестве вторичного материала имеет долгий жизненный цикл и может быть использована в легкой промышленности. В отдельных европейских странах собирают до 80% отходов, но надо понимать, что для запуска этого процесса была организована государственная программа, направленная на раздельный сбор», — рассказал Владислав Барбашов.Он также отметил, что лидером по вторичному сбору мусора является Китай, где в переработку идет до 90% отходов.Исполнительный директор национальной ассоциации «РусПЭК» Любовь Меланевская отметила, что для решения экологических проблем должны быть задействованы как представители бизнеса, так и местной и федеральной власти.«Законы по регулированию переработки отходов есть, но они вызывают много вопросов — необходима их доработка. Другой инструмент, на ...

Экологическая ситуация в городе Москва Москва является одним из самых крупных населенных пунктов в мире, находясь в списке первых 10 городов. Население самого большого отечественного мегаполиса составляет более млн. человек, и это без учета огромного количества мигрантов.Экология Москвы и Московской области тесно связана между собой, поскольку российская столица располагается в самом центре региона, а вокруг нее сосредоточено огромное количество источников загрязнения.Подробнее: http://arendaiprodaza.ru/ecology/moskva/