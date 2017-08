Реликтовый Самшит колхидский на грани исчезновения

Мало кто знает, что на юге России произошла самая настоящая экологическая катастрофа. В течение нескольких лет от уникальных реликтовых самшитовых лесов региона не осталось и следа. Этой проблеме была посвящена монография, которая вышла при участии специалистов Сочинского национального парка и Института леса РАН.

Buxus colchica – самшит колхидский — третичный реликт, эндемик колхидско-лазистанской флоры, уязвимый вид, занесенный в Красные книги Российской Федерации (2008), Краснодарского края (1994; 2007) и Республики Адыгея (2000; 2013). Риск вымирания глобальной популяции в Красном списке МСОП оценивается, как «Низкий / Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» (“Low Risk / Near Threatened”; ver. 2.3, 1998). Региональные популяции Краснодарского края были отнесены к категории редкости «Уязвимые» (“Vulnerable”; VU A1cd; B1ab(i,iii)). Сообщества с участием Buxus colchica имеют высокую созологическую и ботаническую ценность. Вечнозелёные самшитовые леса обладают уникальным рекреационным потенциалом. Благодаря своей вечнозелёной листве и мху Неккера, свисающему с ветвей, самшитовые леса выглядят просто фантастически. Поэтому исчезновение этих лесов — это серьёзный удар по рекреационному потенциалу Сочи и прилегающих регионов.



Самшитовый лес в Лазаревском районе Сочи, с ветвями покрытыми мхом Неккера.

Большинство основной причиной гибели Самшита колхидского считает Самшитовую огнёвку — опасного инвазивного вредителя из отряда чашуекрылых, но это не совсем так. Реликтовый самшит в окрестностях Сочи испытал три серьёзных удара. На этих ударах мы остановимся по-подробнее.

1. Игры «в гармонии с природой»

В результате крупномасштабного строительства при подготовке к проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года были вырублены уникальные самшитовые леса в долине реки Мзымта, напоминающие тропические джунгли.



Уникальные самшитовые леса в долине реки Мзымта до и после строительства совмещённой автомобильной и железной дороги. Источник фото: Самшит колхидский: ретроспектива и современное состояние популяций

2. Первая массовая волна усыхания самшита

Первые случаи массового усыхания самшита стали отмечаться, начиная с 2009 года. Сотрудники Сочинского парка стали биться над загадкой происходящего. В 2012 и 2013 году были проведены крупномасштабные исследования самшитников, в ходе которых информация о местоположении и состоянии самшитников заносилась в базу геоданных ГИС-проекта.



ГИС-проект, содержащий пространственную информацию об обследованных массивах Buxus colchica и их классе жизнеспособности, а также фотографические материалы.

В 2012 и 2013 годах на территории Сочинского национального парка было обследовано 139 массивов Buxus colchica, суммарной площадью 427.29 га. Из них 26 обследованных массивов, общей площадью 8.49 га, имело III класс жизнеспособности («усохшие»); 85 массивов, площадью 394.48 га — II класс («усыхающие») и 28 массивов самшита, суммарной площадью 24.25 га – I класс жизнеспособности («здоровые»). Таким образом, ещё до нашествия огнёвки 94% ОБСЛЕДОВАННЫХ площадей уже к 2013 году было представлено усыхающими и усохшими насаждениями самшита! Мох Неккера, висящий на ветвях деревьев визуально несколько скрашивал картину происходящего.

Для выявления причин усыхания самшита первоначально был проведён анализ метеоданных. Анализ метеоданных показал, что за период с 2000 по 2011 годы отмечалось увеличение количества дней с температурой выше 25°С (до 59 в 2010 г., при среднем значении — 20 дней в году). В течение двадцати шести дней в 2010 году столбик термометра поднимался выше 30 градусов, один раз – выше 36 градусов. В предгорной исследуемый период среднегодовая температура колебалась от 10,3°С (2004) до 13,4°С(2010), что превысило климатическую норму на 0,8°С. Наибольшие изменения относительно климатической нормы произошли с июля по октябрь (более +1,5°С). Кроме того было установлено, что рост среднемесячного количества осадков в течение года в Сочи с начала 1980-х годов отмечается в феврале-мае и в октябре.

Далее были проведены микологический, молекулярно-фитопатологический и анатомо-гистохимический анализы собранных образцов. В результате этого анализа были выявлены следующие патогены.

Arthothelium sp.

Bionectria coronata (Juel) Schroers (=Nectriella coronata Juel, Pseudonectria coronata (Juel) Lowen)

Bionectria sp.

Ceratocystis sp.

Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not.

Didymosphaeria sp.

Geejayessia desmazieri (Becc. & De Not.) Schroers, Gräfenhan & Seifert (= Nectria desmazieri De Not. & Becc. [as ‘desmazierii‘])

Guignardia sp.

Nectria sp.

Pseudonectria buxi (DC.) Seifert, Gräfenhan & Schroers (= Nectriella rousseliana (Mont.) Sacc., Pseudonectria rousseliana (Mont.) Wollenw., несовершенная стадия —Volutella buxi (DC.) Berk.)

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson

Marasmius sp.

Hericium erinaceus (Bull.) Pers.

Puccinia buxi Sowerby (=Puccinia buxi DC)

Alternaria sp.

Brachysporium obovatum Keissl

Cladophyalophora sp.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link

Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de Vries

Cladosporium sp.

Clonostachys buxi (J.C. Schmidt ex Link) Schroers (=Fusidium buxi J.C. Schmidt, Fusisporium buxi (J.C. Schmidt ex Link) Fr., Sesquicillium buxi (J.C. Schmidt ex Link) W. Gams, Verticillium buxi (J.C. Schmidt ex Link) Sacc., Verticillium buxi (Link) Auersw. & Fleischh.)

Clonostachys phyllophila Schroers

Clonostachys rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams f. rosea

Colletotrichum sp.

Coniothyrium olivaceum Bonord.

Cryptosporiopsis ericae Sigler

Cylindrocladium buxicola Henricot

Cylindrocladium scoparium Morgan

Diplodia buxi Fr

Discosia artocreas (Tode) Fr.

Discostroma sp.

Fusarium sp.

Graphium sp. (сумчатая стадия — Ceratostomella buxi Borissov)

Helminthosporium velutinum Link

Hendersonia buxi Sacc. et Cub.

Leptostroma punctiforme Wallr.

Macrophoma candollei (Berk. & Broome) Berl. & Voglino

Macrophomina sp.

Menispora ciliata Corda

Montagnula sp.

Neofusicoccum sp.

Phialemonium sp.

Phoma herbarum Westend.

Phoma sp.

Phomopsis stictica (Berk. & Broome) Traverso

Phomopsis sp.

Phomopsis sp.

Phyllosticta sp. (сумчатая стадия — Guignardia sp.)

Scytalidium sp.

Trichothecium sp.

Tubercularia vulgaris Tode

Volutella buxi (DC.) Berk. (=Chaetostroma buxi (DC.) Corda, Nectriella rousseliana (Mont.) Sacc., Pseudonectria rousseliana (Mont.) Wollenw.)

Из выявленных видов грибов 27 развивается на листьях, 34 – на ветвях, 4 – на стволах, 3 вида на корнях самшита. Из обнаруженных видов 35, или 69% являются патогенными и характеризуются той или иной степенью паразитической активности.

Наиболее распространёнными патогенными видами грибов являются:

— Volutella buxi,

— Clonostachys buxi,

— Macrophoma candollei,

— виды рода Phomopsis

Кроме, того впервые учёными был обнаружен возбудитель опасного заболевания самшита Cylindrocladium buxicola., который также мог оказаться на Сочинском побережье вместе с импортным посадочным материалом.



Смешанная инфекция на опавших листьях с доминированием Volutella buxi.



Засохшая ветвь Самшита колхидского в результате поражения грибом Volutella buxi в парке «Дендрарий»



Clonostachys buxi (бело-кремовый налет) с сумчатой стадией и Bionectria coronata (коричневато-желтые «шарики») на листьях кроны.



Спороношения (пикнида) Phomopsis sp. на черешке листа.



Смешанная инфекция на опавших листьях с участием Volutella buxi и Macrophoma candollei.



Смешанная инфекция на опавших листьях с участием Volutella buxi и Macrophoma candollei.



Смешанная инфекция на опавших листьях с участием Cylindrocladium buxicola.



«Мохнатый» слой конидиеносцев Cylindrocladium buxicola на бурых участках старых опавших листьев



Развитие спороношений Cylindrocladium buxicola на молодом листочке самшита

Следует также отметить, что наиболее отчётливо процессы усыхания отмечались в прирусловых понижениях лесных водотоков, характеризующихся более влажными условиями произрастания. Наиболее сильно страдали от потогенных грибов побеги самшита, покрытые мхом Неккера. По-видимому, запасая влагу, этот мох выступал своего рода «инкубатором», обеспечивающим размножение и сохранность грибов в засушливое время года. Таким образом, на протяжении многих тысячелетий мох Неккера помогал самшиту переживать экстремальные погодные явления и осваивать более засушливые местообитания. В новых же условиях с увеличившимся пулом видов патогенных грибов, мох Неккера сослужил «дурную службу». Кроме того, как отмечалось выше, в результате климатических изменений наблюдалось перераспределение количества выпадающих осадков, наиболее способствующее размножению патогенных грибов.

В более сухих условиях, на хорошо продуваемых склонах самшит стоял практическим нетронутым, но это продолжалось недолго.

3. Огнёвка

Самый сокрушительный удар Самшит колхидский получил от огнёвки. После которого экосистемам самшита будет оправиться крайне сложно, а если это и произойдёт, то у же не при нашей жизни. Мы были последними свидетелями самшитовых лесов. Хронология событий выглядела следующим образом.



Самшитовая огнёвка (Cydalima perspectalis Walker, 1859 (Lepidoptera, Crambidae) – бабочка из семейства Огнёвки-травянки, или Травяные огнёвки). Родиной вредителя являются страны Восточной Азии: Китай, Япония, Корея, Индия и др., где он связан с местными видами самшита. С 2007 г. самшитовая огнёвка проникла в Европу, и в настоящее время отмечена в Германии, Венгрии, Румынии, Турции, Швейцарии, Нидерландах и других европейских странах (Kruger, 2008, Hizard et al., 2012). Климатические условия района Большого Сочи оказались благоприятными для успешного развития и последующего расселения инвайдера.

Для озеленения Олимпийской столицы осенью 2012 года вместе с посадочным материалом (Самшитом вечнозелёным — Buxus sempervirens L.) из Италии на территорию Большого Сочи была завезена самшитовая огнёвка (Cydalima perspectalis Walker, 1859 (Lepidoptera, Crambidae) – бабочка из семейства Огнёвки-травянки, или Травяные огнёвки). За год от Самшита вечнозелёного, применяемого в городском озеленении, на улицах курорта практически не осталось и следа. За неимением Самшита вечнозелёного, огнёвка переключила своё внимание на аборигенный Самшит колхидский. Первый случай «покушения» огнёвки на Самшит колхидский был зафиксирован сотрудниками Сочинского национального парка в сентябре 2013 года, о чём было незамедлительно сообщено в Министерство природных ресурсов, с просьбой разрешить провести защитные обработки насаждений самшита биологическими и химическими препаратами. К сожалению, согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33 национальные парки отнесены к категории особо охраняемых природных территорий, на которых «запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира». Поэтому разрешения на обработку массивов самшита получено не было. В результате произошла массовая эпифитотия огнёвки в окрестностях Сочи. В августе 2014 года категория угрозы сохранения региональной популяции Самшита колхидского возросла с «Угрожаемой» до «Критической» («Critical»). К 1 октября 2014 года площадь самшитовых лесов, пострадавших от огневки составила 253 га (от общей площади насаждений самшита колхидского, составляющей 1863 га). На северном макросклоне Кавказа самшит пока оставался нетронутым.



Гусеницы самшитовой огнёвки, поедающие листья Самшита колхидского.

Вспышка численности огнёвки была настолько массовой, что находясь в самшитовом лесу можно было услышать работу челюстных аппаратов гусениц. В условиях Сочи этот вредитель давал до 4-ёх поколений в год. Естественных врагов у огнёвки в лесах Сочи не оказалось. Всему виной высокое содержания алкалоидов в тканях гусениц.

От самшита в Тисо-самшитовой роще Кавказского заповедника в Сочи не осталось и следа. Свисающие с ветвей деревьев гусеницы огнёвки были повсюду. Все деревья были опутаны паутиной. Тисо-самшитовую рощу пришлось даже закрыть для посетителей.

Из-за невозможности проведения химической обработки на территории ООПТ, Минприроды РФ инициировало поиск биологических методов борьбы с этим опасным вредителем. Было установлено, что некоторые растения (в частности ливанский и атлаский кедры, пихта кавказская и гвоздичное дерево) подавляют развитие огнёвки. Эфирные масла этих древесных видов содержат альфа-атлантон, эвгенол, камфен, которые вызывают гибель бабочек. Кроме того, была предпринята попытка борьбы с огнёвкой с помощью половых феромонов, а также китайского эулофида (Chouioia cunea).

Chouioia cunea Yang, 1989 (Hymenoptera, Eulophidae) это –эффективный паразитический энтомофаг, способный уничтожать до 100% куколок ряда хвое-и листогрызущих вредителей из отряда чешуекрылых. Этот энтомофаг уже прошёл успешные испытания в очагах массового размножения американской белой бабочки, листоверток, шелкопряда-монашенки. Ранее он уже выпускался на территории Абхазии, Грузии, а также части территории Краснодарского края. В марте 2015 года в очагах распространения самшитовой огнёвки было выпущено 1262000 особей эулофида. Несмотря на это площадь пострадавших самшитовых лесов к 01.10.2015 увеличилась с 253 до 1049.3 га, то есть эулофид не смог остановить распространение огнёвки.

Затем была предпринята попытка выпуска хищной осы-энтомофага Euodynerus posticus Herrich-Schaeffer, 1841 (Hymenoptera, Vespidae). В Сочинском национальном парке были установлены ульи Фабра, в 8 гнездовьях которых находилось 1000 ос E. posticus. Складчатокрылая оса E. posticus охотно заселяет ульи Фабра, строит в них гнезда, в ячейки которых самки запечатывают парализованных гусениц бабочек разных семейств, в том числе и семейства огнёвок. Последующие осмотры ульев Фабра показали, что осы по какой-то причине игнорировали гусениц самшитовой огнёвки (может быть их, как и птиц, не устраивало высокое содержание алкалоидов в тканях гусениц). Ячейки ульев были заполнены другими видами гусениц отряда Lepidoptera.

Далее научные сотрудники Центра паразитологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Б.А. Борисова предприняли попытку борьбы с огнёвкой с помощью размноженных в искусственных условиях аборигенных штаммов энтомопаразитических грибов, собранных на территории Сочинского национального парка. По данным Б.А. Борисова в лабораторных условиях была установлена высокая смертность гусениц, вызванная штаммом LGl-S14 Beauveria bassiana и штаммом SNP-08 Isaria fumosorosea. Эксперименты, проведённые с этими штаммами в полевых условиях, оказались не эффективными по причине большого количества осадков, выпадающих на Сочинском побережье. Ливневые осадки попросту смывали нанесённые на листья споровые суспензии. Опыты с добавлением в рабочие суспензии биогенного прилипателя Липосама — средства для защиты от смывания, положительного эффекта «приклеивания» и защиты от смывания не дали. Даже если бы всё пошло по плану, грибным агентам для поражения 70-90% гусениц потребовалось 80-10 дней, что очень долго, если учесть, что при массовой численности огнёвки от листьев самшита не остаётся и следа всего за одну неделю.

Осмотр 42-ух феромонных ловушек, ранее установленных на территории Сочинского национального парка также не дал результата.

Таким образом, ни один из применённых биологических способов борьбы должного эффекта не дал. Единственных действенным способом борьбы с вредителем является «адресная» (точечная) обработка древостоев химическими препаратами. Таким образом необходимо было своевременно внести изменения в документы, касающиеся деятельности ООПТ, а именно: Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», «Лесной кодекс Российской Федерации» (статья 103, пункт 5), постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2010 № 17 «Об утверждении Санитарных правил и нормативов (СанПиН 1.2.2584-10)», но этого сделано не было.

В 2015 году самшитовая огневка поразила все самшитники Черноморского побережья вплоть до верхнего предела их распространения. Самшитовые массивы северного макросклона Кавказа пострадали также. Наступила очередь Абхазии. К началу 2015 году около 500 га самшитников Абхазии уже пострадало. Всех сильнее досталось Пицунде. В начале лета были поражены все предгорные самшитники, а к августу 2015 года самшит был полностью дефолиирован в нижнем створе ущелья реки Бзыбь, крупные очаги отмечались вдоль всего Бзыбского ущелья, а также в ущельях рек Гега и Юпшара. Кроме того лёт имаго отмечался даже выше верхней границы распространения самшита – в окрестностях озера Рица. Своевременное применение пестицидов в бассейне реки Бзыбь в августе-сентябре 2015 года предотвратило полную гибель самшитников на территории Рицинского реликтового национального парка. Других районам повезло меньше. В этом году борьба продолжится.

По видимому в 2016 году огнёвка поразит самшитовые леса Аджарии, а затем и Турции. Если так пойдёт дальше, то в будущем вид Самшит колхидский останется только в ботанических садах. Для самшита характерен очень медленный рост. В возрасте 50 лет дерево достигает высоты 5–6 метров, при диаметре 5–8 сантиметров, а в возрасте 300–400 лет – 20–25 м высоты и 25–30 см толщины. Поэтому последующие поколения увидят самшитовые леса очень нескоро.

В последнее время в литературе появились сообщения о поражении гусеницами огнёвки самшитовой падуба пурпурного (Ilex purpurea), бересклетов – японского (Euonymus japonica) и крылатого (E. alatus) (EPPO, 2011). После того, как от самшита не останется и следа вредитель может переключиться на другие виды растений. Очень будет печально если жертвой огнёвки станет какой-либо другой аборигенный вид растений. В Сочинском национальном парке произрастает 1500 видов аборигенных высших растений, среди которых 164 вида представлены деревьями, кустарниками, полукустарниками и лианами. Такого количества видов не встречается нигде в России. Так, что «разгуляться» есть где.

История продолжается…

Самшитовая огнёвка является не единственным видом вредителей, завезённых в Сочи вместе с импортным посадочным материалом. По данным Директора субтропического ботанического сада Кубани Юрия Карпуна в настоящее время в районе Сочи было выявлено 20 новых для региона видов насекомых, повреждающих декоративные древесные породы.

Так в Сочи были завезены опасные вредители: пальмовая огнёвка и красный пальмовый долгоносик. Первый вредитель из них, родом из Южной Америки, уже стал причиной гибели в Сочи видов пальм Трахикарпус Форчуна и Хамеропс низкий. Второй вредитель родом из Юго-Восточной Азии предпочитает финиковую пальму. От него очень сильно пострадали пальмы Франции, Португалии, Испании. Всех сильнее от этого вредителя досталось Мексике. Теперь настала очередь Сочи. Самое неприятное то, что выявить заражённую пальму очень непросто, так как насекомые питаются сердцевиной пальм. Зачастую факт заражения бывает установлен уже после гибели пальмы, то есть после того, как имаго заселили соседние пальмы.

Очень неприятно, что из-за человеческой алчности субтропический курортный город может лишиться своего неповторимого экзотического вечнозелёного одеяния, которое привлекает туристов из России и сопредельных стран.

При написании статьи использовались материалы:

Самшит колхидский: ретроспектива и современное состояние популяций / Б.С. Туниев, И.Н. Тимухин, А.В. Егошин, П.А. Тильба и др.- Москва: Изд-во Буки Веди, 2016.- 205с. Сайты: www.sochiru.com и www.priroda.su

(Visited 2 925 times, 5 visits today)