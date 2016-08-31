Загрязнение 

Названы самые «грязные» города России

Alexey 1 Комментарий , ,
Москва с высоты птичьего полёта. Источник фото: www.kirillumrikhin.com
Москва с высоты птичьего полёта. Источник фото: www.kirillumrikhin.com

Министр природных ресурсов и экологии РФ, Сергей Донской в своём интервью назвал города с самой неблагоприятной экологической ситуацией. По абсолютным показателям загрязнения атмосферного воздуха города можно расположить в следующей последовательности: Москва (самый экологически неблагополучный город), Норильск, Иркутск, Чита, Дзержинск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск. Наибольший вклад в загрязнение воздушной среды столицы вносит автомобильный транспорт.

В ноябре Министерством природных ресурсов будет опубликован экологический рейтинг городов.

P.S. По данным организации «Зелёный патруль» наиболее экологически благополучными регионами являются: Тамбовская область (самый экологически благополучный регион), Республика Алтай, Белгородская область, Ульяновская область, Алтайский край, Чукотский автономный округ, Чувашская республика, Курская область, Томская область, Тюменская область.

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Источник: www.priroda.su
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Alexey

Любитель природы. Научный сотрудник одного из НИИ нашей необъятной родины.

Названы самые «грязные» города России: 1 комментарий

  • Артем1984
    18/12/2016 в 00:57
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    У меня родственники в Тамбове, походу пора сваливать с Москвы).

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