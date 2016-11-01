Температура в Арктике на 20°C превысила норму

В Арктике происходит, что-то неладное. В арктических широтах более 80°с.ш. температура держится на отметке -5°С. В то время как нормой для этого времени года является -25°С.

Эта аномальная температура приводит к снижению темпов сезонного оледенения. На графике ниже голубой линией обозначена динамика текущей ледовой обстановки в Арктике. Как видно из графика, темпы зимнего увеличения площади ледового покрытия в этом году заметно ниже, чем в рекордном 2012 году.

Беспрецедентный температурный режим в Арктике является следствием поступления тёплого воздуха из более низких широт.

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