Температура в Арктике на 20°C превысила норму
В Арктике происходит, что-то неладное. В арктических широтах более 80°с.ш. температура держится на отметке -5°С. В то время как нормой для этого времени года является -25°С.
Эта аномальная температура приводит к снижению темпов сезонного оледенения. На графике ниже голубой линией обозначена динамика текущей ледовой обстановки в Арктике. Как видно из графика, темпы зимнего увеличения площади ледового покрытия в этом году заметно ниже, чем в рекордном 2012 году.
Беспрецедентный температурный режим в Арктике является следствием поступления тёплого воздуха из более низких широт.
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Температура в Арктике на 20°C превысила норму: 1 комментарий
«Беспрецедентный температурный режим в Арктике является следствием поступления тёплого воздуха из более низких широт.» . Это понятно . А чего Антарктика тоже так быстро тает (график там же) . Где то в инете проскочило сообщении об изменении глобального высотного течения ветров за полгода до вот этих событий . Дескать изменилось направление слишком рано , тоже с опережением графика , который также меняется раз в несколько лет , типа — ученые в шоке . Читал вскользь и не придал никакого значения , а зря . Найти не могу где.