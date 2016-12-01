Драматические изменения Земли глазами Google

В 2003 году корпорация добра Google представила на суд общественности свой проект Google Earth Timelapse, который представляет собой коллекцию спутниковых снимков земной поверхности, сделанных по годам, что позволяет в динамике посмотреть на изменения земной поверхности (рост городов, строительство дорог, сведение лесов, таяние ледников и т.д.). В последующие годы компания Google с помощью Earth Engine проанализировала огромное количество снимков и пополнила коллекцию пятью миллионами спутниковых снимков земной поверхности, сделанными с 1984 по 2016 год. Теперь можно воочию увидеть, как менялся каждый клочок Земли за последние 32 года. Этой возможностью вовсю пользуется Global Forest Watch.



Альберта (Канада)

Вот так теперь выглядит исчезновение Аральского моря.

Вот такие изменения затронули Усть-Илимский район Иркутской области (С начала 2000-ых стали появляться белые прямоугольники. Что это? Индивидуальная жилая застройка?).

Посмотреть Time-lapse изменений земной поверхности можно здесь.

Москва получилась не очень. По-видимому, космические снимки были невысокого разрешения.

Обстановка в Красной поляне (Сочи) менялась следующим образом.

Кроме того доступен Earth Engine API для Python и JavaScript, что открывает широкие возможности для геопространственного анализа спутниковых данных. С возможностями Earth Engine можно познакомиться здесь.

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