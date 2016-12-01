Технологии 

Драматические изменения Земли глазами Google

Alexey 1 Комментарий ,

В 2003 году корпорация добра Google представила на суд общественности свой проект Google Earth Timelapse, который представляет собой коллекцию спутниковых снимков земной поверхности, сделанных по годам, что позволяет в динамике посмотреть на изменения земной поверхности (рост городов, строительство дорог, сведение лесов, таяние ледников и т.д.). В последующие годы компания  Google с помощью Earth Engine проанализировала огромное количество снимков и  пополнила коллекцию пятью миллионами спутниковых снимков земной поверхности, сделанными с 1984 по 2016 год. Теперь можно воочию увидеть, как менялся каждый клочок Земли за последние 32 года. Этой возможностью вовсю пользуется Global Forest Watch.

Вырубка лесов в Альберте (Канада)
Альберта (Канада)

Вот так теперь выглядит исчезновение Аральского моря.

 

Вот такие изменения затронули Усть-Илимский район Иркутской области (С начала 2000-ых стали появляться белые прямоугольники. Что это? Индивидуальная жилая застройка?).

 

Посмотреть Time-lapse изменений земной поверхности можно здесь.

 

Москва получилась не очень. По-видимому, космические снимки были невысокого разрешения.

Москве (1984 — 2016)

 

Обстановка в Красной поляне (Сочи) менялась следующим образом.

Красная поляна (1984 — 2016)

Кроме того доступен Earth Engine API для Python и JavaScript,  что открывает широкие возможности для геопространственного анализа спутниковых данных. С возможностями Earth Engine можно познакомиться здесь.

(Visited 118 times, 1 visits today)
Источник: www.priroda.su
Оцените пост





Похожие статьи:

Alexey

Любитель природы. Научный сотрудник одного из НИИ нашей необъятной родины.

Драматические изменения Земли глазами Google: 1 комментарий

  • Марина
    12/12/2016 в 23:01
    Permalink

    Как интересно видеть все это визуально.

    Ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *