Загрязнение воздуха в 3D и режиме онлайн

Ультрадисперсные частицы, содержащиеся в загрязненном воздухе представляют наибольшую угрозу для здоровья человека. В США частицы диаметром 2,5 мкм ежегодно становятся причиной преждевременной смерти 60 тысяч человек, в Китае — 1,6 миллионов. Поэтому неудивительно, что научный сотрудник Yann Boquillod, живущий и работающий в Пекине реализовал проект AirVisual Earth, визуализирующий данные о загрязнении воздушной среды, поступающие в реальном времени со спутников и 8 тысяч станций мониторинга с использованием интерактивной карты ветров NOAA.

Кроме того, в Google Play Store есть одноимённое приложение, которое позволяет получать жителям шести тысяч городов мира информацию о текущем и прогнозном (на 3 дня) загрязнении воздушной среды.

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