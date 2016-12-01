Загрязнение 

Загрязнение воздуха в 3D и режиме онлайн

Alexey 0 Комментариев ,

Ультрадисперсные частицы, содержащиеся в загрязненном воздухе представляют наибольшую угрозу для здоровья человека. В США частицы диаметром 2,5 мкм ежегодно становятся причиной преждевременной смерти 60 тысяч человек, в Китае — 1,6 миллионов.  Поэтому неудивительно, что научный сотрудник Yann Boquillod, живущий и работающий в Пекине реализовал проект AirVisual Earth, визуализирующий данные о загрязнении воздушной среды, поступающие в реальном времени со спутников и 8 тысяч станций мониторинга с использованием интерактивной карты ветров NOAA.

Кроме того, в Google Play Store есть одноимённое приложение, которое позволяет получать жителям шести тысяч городов мира информацию о текущем и прогнозном (на 3 дня) загрязнении воздушной среды.

Загрязнение воздушной среды онлайн в 3D

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Источник: www.priroda.su
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Alexey

Любитель природы. Научный сотрудник одного из НИИ нашей необъятной родины.

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