Природа 

Опубликованы результаты изучения хвоста динозавра с перьями

Alexey 0 Комментариев ,

Около года назад сотрудники Китайского Геологического Университета  на янтарном рынке в Бирме приобрели кусок янтаря, в котором находился фрагмент  хвоста динозавра, покрытый перьями. Спустя некоторое время находку выкупил китайский палеонтологический институт Дексю (Dexu Institute of Palaeontology). Сотрудники этого института вчера опубликовали  результаты своих исследований в журнале Cell.

Фрагмент хвоста помимо восьми позвонков содержал мягкие тканей, а также перья.  Возраст находки составил 99 миллионов лет. Хвост принадлежал Целузавроу — небольшому динозавру, размеры которого были сопоставимы с таковыми воробья.

Найденные перья подтвердили ранее существующие гипотезы об эволюции перьев. Обнаруженное железо, содержавшееся в гемоглобине, а также другие микроэлементы в ближайшем будущем расскажут многое о биохимии динозавров.

Красочные фотографии хвоста динозавра приводит на своих страницах National Geographic.

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Источник: www.priroda.su
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Alexey

Любитель природы. Научный сотрудник одного из НИИ нашей необъятной родины.

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