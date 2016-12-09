Опубликованы результаты изучения хвоста динозавра с перьями

Около года назад сотрудники Китайского Геологического Университета на янтарном рынке в Бирме приобрели кусок янтаря, в котором находился фрагмент хвоста динозавра, покрытый перьями. Спустя некоторое время находку выкупил китайский палеонтологический институт Дексю (Dexu Institute of Palaeontology). Сотрудники этого института вчера опубликовали результаты своих исследований в журнале Cell.

Фрагмент хвоста помимо восьми позвонков содержал мягкие тканей, а также перья. Возраст находки составил 99 миллионов лет. Хвост принадлежал Целузавроу — небольшому динозавру, размеры которого были сопоставимы с таковыми воробья.

Найденные перья подтвердили ранее существующие гипотезы об эволюции перьев. Обнаруженное железо, содержавшееся в гемоглобине, а также другие микроэлементы в ближайшем будущем расскажут многое о биохимии динозавров.

Красочные фотографии хвоста динозавра приводит на своих страницах National Geographic.

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