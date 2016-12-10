C 1985 года численность жирафов на планете уменьшилась на треть

Самые высокие животные планеты находятся под угрозой исчезновения. Их популяция за последние 30 лет снизилась на 40%. В 1985 году в саваннах центральной, восточной и южной Африке обитало 150000 животных. Сейчас осталось около 97500 особей жирафа.

В настоящее время в Красном списке МСОП (IUCN) статус вида Giraffa camelopardalis изменился с LC (виды под наименьшей угрозой) до VU (уязвимые виды).

Причиной исчезновения жирафов является растущее население Африки и связанное с этим преобразование природных ландшафтов (распашка земель, добыча полезных ископаемых и т.д.).

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