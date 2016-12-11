История о том, как нас стало 7 миллиардов

Великолепная визуализация истории человечества, сделанная Американским музеем естественной истории. История современного человека начинается 200 тысяч лет назад в Африке. Около 100 тысяч лет назад Homo sapiens начинает распространяться по континентам Земли.

45 тысяч лет назад численность людей на планете не превышала 1 миллиона человек. Появление сельского хозяйства (~15 тысяч лет назад) стало способствовать быстрому росту численности Homo sapiens. В результате к 1 веку нашей эры на Земле уже жило 170 миллионов человек. Далее последовал экспоненциальный рост населения планеты. Таким образом понадобился 1 миллиард лет, чтобы на планете появилось 200 тысяч особей Homo sapiens и только 200 лет, чтобы численность населения Земли достигла 7 миллиардов! Если эта тенденция продолжится то к 2100 году численность Homo sapiens на планете достигнет 11 миллиардов человек. Это, по всей видимости, будет пик народонаселения, который пойдёт на спад. Уже в настоящее время рождаемость даже в развивающихся странах падает. В результате к 2100 году средняя рождаемость на Земле составит 2 ребёнка на женщину и численность населения планеты станет неуклонно уменьшаться пока не достигнет равновесного значения.

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