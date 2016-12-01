В Югре аномальные морозы

Ханты-Мансийский Автономный округ оказался во власти сильных морозов. Метеостанции Росгидромета 21 декабря показали следующую температуру: Ханты-Мансийск -47°C, Нефтеюганск -49°С, в Нинжевартовск -50°С, Сургут -51°C. В некоторых небольших населённых пунктах столбики термометра упали ещё ниже. В результате измерительные приборы, рассчитанные на русские холодные зимы, оказались бесполезными игрушками. Ниже приведена фотография термометра, сделанная Алексеем Павловым в населённом пункте Радужное.

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