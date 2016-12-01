Итоги 2016 года

В заключение осталось вспомнить уходящий 2016 год, самые важные и ключевые моменты, который выделяют этот год из череды предшествующих лет. Уходящий год был насыщен интересными событиями.



Аномальная температура в Арктике.

Прошедший год запомнился множеством температурных рекордов. Февраль, Апрель, Май, Июль и Август 2016 года стали самыми тёплыми месяцами за всю историю метеонаблюдений. В ноябре в Российской Арктике температура стояла на 20°С выше климатической нормы. Сибирь попала под удар аномальной жары, как впрочем и Северная Америка. Неудивительно, что за всю историю метеонаблюдений 2016 год по минимальной площади арктических льдов в летний период занял вторую строчку рейтинга. Всё это вкупе с ростом содержания CO2 в атмосфере планеты, повышением уровня Мирового океана и 30-ти летним трендом зарастания арктической тундры лесами говорит о том, что эти все явления не являются простым совпадением. Поэтому фильм Леонардо Ди Каприо «Before the Flood» вышедший в этом году, оказался, как нельзя кстати.

В конце года, погода попыталась компенсировать температурные рекорды со знаком минус. В результате к концу года в Сибирь пришли аномальные морозы. Жители Северной Америки дождались зимы тоже.

Человечество в уходящем году продолжило наступление на природу, истребляя живых организмов и кардинально изменяя окружающую среду, в общей сложности трансформировав с 1990 по 2016 год 10% всех нетронутых ранее природных территорий. В результате общая масса всей техносферы планеты составила 30 триллионов тонн. В 2016 году день «перерасхода ресурсов» наступил 8 августа.

Несмотря на такую тотальную экспансию человечества, природа продолжает таить множество загадок. Так в прошедшем году в Марианской впадине был обнаружен новый вид медуз, а в Эстонии — самая высокая сосна. Японцы нашли бактерию питающуюся пластиком, а китайцы хвост динозавра, чудом сохранившийся в куске янтаря.



В 2016 году общественная организация PETA открыла фейковый бутик, чтобы отбить у покупателей тягу к изделиям из натуральной кожи.

Нефть по-прежнему остаётся «кровью» цивилизации Homo sapiens, обеспечивая все «органы» и «части тела» этого «организма» необходимыми «питательными веществами». Тем не менее с каждым годом приближается момент времени, когда этой субстанции окажется недостаточно. Печальную участь ожидает любую нефтедобывающую страну мира, построившую свою экономику на этом сырье. В 2016 году Министр Природных ресурсов Сергей Донской заявил, что Российской нефти хватит на 28 лет. Что будет дальше? Как будет жить страна, благополучие которой зиждется на сырьевых ресурсах? В отличие от России развитые страны уже сейчас думают о будущем и стремятся снизить свою зависимость от углеводородного сырья. Во Франции планируется строительство автодорог из солнечных батарей, в США появляются бюджетные солнечные батареи для домашних хозяйств, роботизированные электромобили начинают менять облик городов. Не за горами тот день, когда выращиванием сельскохозяйственных продуктов будут заниматься роботы.

Система гидропоники для дома от Ikea.

В уходящем году появилось множество великолепных визуализаций «здоровья» нашей планеты: эмиссии и циркуляции углекислого газа, химического и светового загрязнения окружающей среды.



Визуализация погоды на Земле.

В заключении хочется пожелать всего наилучшего в следующем, 2017 году. Пусть этот год будет ещё интереснее предыдущего!

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