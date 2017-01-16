Помогите восстановить экостанцию «Костеневский ям»

Костеневский ям, расположенный в Талдомском районе Подмосковья рядом с заказником “Журавлиная родина”, уже двадцать лет служит базой для природоохранных проектов. Добровольцы тушат здесь пожары, наблюдают за птицами, готовят экологические уроки для детей, проводят природоохранные конференции и семинары, да и многое другое.

Осенью 2011 года экостанция сгорела из-за несчастного случая. С тех пор идет ее восстановление. Едва ли не все работы ведут волонтеры за счет сочувствующих.

К сожалению, сейчас этих средств не хватает.

Чтобы купить строительные материалы для экостанции, нам нужна ваша помощь.

Поддержите наш проект. Помогите восстановить Костеневский ям!

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