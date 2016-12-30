Экофакты 2016

Традиционные экологические факты уходящего года, которые были в 2016 году у всех на слуху.

— Наиболее остро проблема стоит в Северо-Кавказском федеральном округе, где свыше 70% всех производимых отходов — коммунальные.

— Вместимость полигонов для размещения твердых коммунальных отходов в России будет полностью исчерпана через 3-4 года, сообщила на пресс-конференции начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова.

— Общая остаточная вместимость полигонов в России для размещения твердых коммунальных отходов составляет около 1,7 миллиарда тонн.

— Леопарды в ообщей сложности потеряли 75% своего ареала.

— Круизный лайнер загрязняет атмосферу диоксидом серы, как 376 миллионов автомобилей.

— Прошлой зимой в Европе количество колоний пчёл уменьшилось на 12%.

— На выращивание 1 тонны мяса нужно в 14 раз больше по площади биологически продуктивных земель, чем для выращивания растительной сельскохозяйственной продукции.

— К 2050 году масса пластика в мировом океане превысит массу рыбы.

— В одних только пригородах Пекина и на Шаньдунском полуострове сжигается столько же угля сколько во всех Соединённых Штатах.

— В Индии 300 миллионов человек живёт без света.

— К 2060 году климатические изменения обойдутся американским налогоплатильщикам в 44 триллиона долларов.

— В США 47% земель используется на нужд пищевого производства из них 70% это угодья, на которых выращивается корм для скота. Поля занятые овощами, орехами и фруктами занимают всего 1% сельскохозяйственных земель.

— На выращивание крупного рогатого скота и производства говядины приходится 10-12% выбросов парниковых газов в США.

— Производство одного бургера, массой 225 грамм сопряжено с выбросами такого же количества парниковых газов, которое образуется при езде на Toyota Prius на расстояние 68 километров или при выработке электроэнергии, необходимой для работы 60 ваттной лампочки в течение 200 часов, работы кондиционера в течение 24 часов.

— В Калифорнии за 6 лет не стало 1/3 всех лесов

— Общая масса всего произведённого человеком вещества на Земле составила 30 триллионов тонн. Если эту массу «добра» равномерно распределить по поверхности планеты, то на каждый квадратный метр земной поверхности придётся 50 килограмм. Для сравнения биомасса всех живых организмов составляет 2,5 триллионов тонн (более чем в 10 раз меньше техносферы).

— C 1965 по 1985 год, женщины стали отдыхать меньше на 3 часа в неделю, а мужчины — на 5. Женщины за счет того, что стали меньше работать по дому, а мужчины — на работе.

— Каждая метрическая тонна CO2, оказавшаяся в атмосфере планеты вызывает уменьшение площади ледового покрытия Земли на 3м2.

— C 1985 года численность жирафов на планете уменьшилась на 1/3.

— В птичьей песенке наследуются интервалы, а сами звуки выучиваются.

— В Екатеринбурге каждый 50-й житель заражен ВИЧ.

— В США во втором квартале 2016 года общая установленная мощность фото электрических элементов выросла до 2,051 ГВт, т.у. на 43% больше, чем за тот же период прошлого года.

— Согласно данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН, в период с 1971 по 2010 год активнее всего повышение температуры воды океана происходило на глубине до 75 м и составляло 0,11 °C за десятилетие.

— Прошедший июль стал самым теплым месяцем за всю историю метеорологически наблюдений, производимых начиная с 1880 года.

— Рост температуры воздуха на территории России происходит со скоростью чуть более 0,4 °С в 10 лет. Наибольшая скорость роста температур наблюдается на побережье Северного Ледовитого океана и составляет более 0,8 °C в 10 лет (средний рост температуры во всем мире составляет от 0,05 °C до 0,15 °C за десятилетие).

— До 30 км2 прибрежной суши Арктики теряет Россия ежегодно в результате таяния мерзлоты. На одну Восточную Сибирь приходится 10 км2 потерь (расчёты климатолога Анисимова).

— В случае повышения средней температуры поверхности Земли на 2 °С общие ежегодные потери российской экономики от изменения климата могут достичь 2-3% ВВП.

— Последние два года, не смотря на ощутимый экономический рост, мировые выбросы CO2 не росли. По-видимому можно утверждать что, глобальный пик выбросов углекислого газа пройден.

— В солнечное и ветреное воскресенье Германия почти полностью обеспечивает свои потребности в электроэнергии за счет энергии ветра и солнца. В целом уже больше 30% электроэнергии страна получает от возобновляемых источников энергии.

— В настоящее время ежегодный сток в российские управляемые леса официально оценивается в среднем в 170 млн тонн углерода (в перерасчете на углекислый газ – 600 млн тонн CO2 в год).

— По оценкам Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), около 32% ежегодных антропогенных выбросов парниковых газов в России в настоящее время поглощается российскими лесами.

— Уровень выбросов парниковых газов в настоящее время составляет примерно 69% от объемов эмиссии 1990 года.

— Поглощающая способность российских лесов в ближайшем будущем уменьшится и к 2050 году составит примерно 100 млн тонн углерода в год.

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