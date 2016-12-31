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Самое популярное в 2016 году

Alexey 0 Комментариев ,

Лось на лесной дороге
Автор фото: www.pexels.com

 

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Источник: www.priroda.su
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Alexey

Любитель природы. Научный сотрудник одного из НИИ нашей необъятной родины.

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