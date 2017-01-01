Взгляд из прошлого на Россию 2017

Изменившиеся цифры календаря в очередной раз заставляют задуматься о времени и его быстротечности, а также о том, насколько наши представления о будущем далеки от реальности.

Помните подборку открыток 1900 года, на которых художник отобразил свои представления о 2000-ом годе?

На днях Сергей Поздняков в своей коллекции нашёл диафильм 60-го года с иллюстрациями художника Леонида Смехова, посвящённый 2017 году. В 2017 году должно было исполниться 100 лет со дня революции, поэтому многие хотели заглянуть в будущее и увидеть во всей красе технологическое торжество коммунизма.

















































«Великий и могучий» Союз приказал долго жить. Многие фантазии, так и остались фантазиями. Миллионы людей продолжают жить в фантастическом мире, считая развал СССР недоразумением.

По всей стране по-прежнему стоят унылые памятники и прочие»капсулы времени», содержащие уже бессмысленные посылы будущим поколениям. Казалось бы люди XXI века уже должны иметь иммунитет к различным идеологическим построениям, но нет… По-видимому, люди XX века также переоценивали свои способности трезво мыслить.

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