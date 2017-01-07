Рождественский ужин

В некоторых случая жертвами змей становятся весьма экзотические животные. Так в одном из африканских заповедников питон изволил «полакомиться» дикобразом, результат этой трапезы был очевиден. На днях жителям Австралии удалось запечатлеть необычную картину, когда сетчатая коричневая змея целиком проглотила водяного австралийского питона.

Сетчатая коричневая змея из семейства аспидов, является одной из самых ядовитых змей планеты. Обычно она питается грызунами, но получилось так, что её смертоносный яд был пущен в ход против питона. После того, как водяной австралийский питон погиб, коричневая змея стала пытаться заглотить его целиком. У неё это получилось. Спустя 3 часа после трапезы змея передислоцировалась в безопасное укрытие.

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