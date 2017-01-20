NASA: 2016 стал очередным рекордно-тёплым годом

Уже третий год кряду среднегодовая глобальная температура на нашей планете ставит рекорды.

Результаты анализа данных 6300 метеостанций, расположенных по всему показали, что средняя глобальная температура поверхностного слоя атмосферы с конца 19 века увеличилась на 1,1°С.

По данным NASA средняя глобальная температура в 2016 году оказалась на 0,99°C вышей средней, рассчитанной за интервал с 1951 по 1980 год.

NOAA, опираясь на несколько иные данные и используя другие способы анализа, дала более «оптимистичную» оценку роста глобальной температуры. В 2016 году средняя глобальная температура на 0,94°C превысила среднее значение за интервал с 1901 по 2000 год.

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