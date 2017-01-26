Глобальное потепление в Арктике: Картирование термокарстовых процессов

Термокарст — это процесс неравномерного проседания почв и подстилающих горных пород, вызванным таянием подземного льда, что приводит к просадке земной поверхности.

Помните «загадочную» Ямальскую воронку? Это резульат развития термокарстовых процессов. Именно благодаря развитию этих процессов , согласно Анисимову, Россия ежегодно теряет до 30 км2 прибрежной суши Арктики, не говоря уж о многичесленных нарушениях инфраструктуры. Северные поселения нашей страны в ближайшем будущем могуть столкнуться с серьёзными проблемами.

Но самую большую опасность представляют парниковые газы, которые высвобождаются в результате развития термокарстовых процессов. Поэтому контроль за термокарстом является одной из важных задач мониторинга климатических изменений и их последствий.

Большую работу в этом направлении провёл канадский учёный David Olefeldt, который объединил топографическую карту с данными о состоянии вечной мерзлоты, а также картой биомов. На выходе он получил карту, на которую нанесены области, где в настоящее время активно идут термокарстовые процессы. Более того, Давид классифицировал ландшафты, находящиеся в зонах активного термокарста. В качестве таковых он выделил болота, озёра и горные склоны.

Зона выделенная чёрной рамкой представлена ниже.

На картах выше обозначены различные типы ландшафтов, на которых активно идут термокарстовые процессы. Цветовая насыщенность характеризует процент покрытия. Самые тёмные цвета обозначают, что территория на 60-100% представленна указанным типом ландшафта, менее несыщенные цвета, классифицруют ландшафты с представленностью 30-60%, 10-30% и менее 10%.

По карте видно, что на побережье Северного Ледовитого океана термокарстовые процессы наиболее активно идут в ландшафтах болот и озёр. В континентальных областях термокарстом преимущественно затронуты горные склоны.

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