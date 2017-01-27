Лайфхак: Пластиковые бутылки в производстве мебели

Пластиковые бутылки — это бич современной цивилизации, от которого нет спасения. Отслужившие свой век бутылки можно увидеть везде: на улицах городов, в лесах, полях и реках. В океанах они образуют плавучие острова. Разлагаться эти атрибуты человеческой деятельности могут столетиями. Даже Министерство природных ресурсов подумывает ввести в следующем году запрет на использование пластиковой тары в особо охраняемых природных территориях.

Неудивительно, что многие креативные личности ищут различные способы использования пластиковых бутылок в быту. Чего только стоит идея получения лески из пластиковых бутылок.

В команде креативно-мыслящих пополнение. Знакомьтесь — дизайнер Micaella Pedros с берегов Туманного Альбиона, которому пришла в голову мысль использовать пластиковые бутылки в качестве крепежа при производстве мебели.

Возможности использования пластиковых бутылок в качестве крепежа Micaella Pedros демонстрирует в рамках своего проекта «Joining Bottles».

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