Глобальный атлас солнечной энергии

Всемирный банк презентовал интересный сервис, позволяющий оценить потенциальную энергию солнца любого уголка Земли. Сервис предназначается для бизнеса и госслужащих, которые заинтерисованы в распространении инновационных зелёных «технологий». При составлении атласа использовались данные пяти различных спутников.

Кликнув по любой точке земного шара, можно увидеть, сколько энергии будет вырабатывать солнечная установка в данной местности. В России самым выигрышным субъектом с точки зрения солнечной энергетики является Республика Алтай, а вовсе не Краснодарский край. Не удивительно, что Кош-Агачском районе Республики Алтай уже была введена в эксплуатацию самая мощная в России солнечная электростанция.

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