Загрязнение 

Стеклянные пляжи Калифорнии и Уссурийского залива

Alexey 0 Комментариев , , , ,

У берегов Калифорнии есть стеклянный пляж, на котором можно увидеть стеклянный песок и гальку. С начала прошлого века местные жители близ лежащего населённого пункта Форт-Брэгг использовали пляж в качестве свалки. Так продолжалось вплоть до 1967 года, когда эта свалка была закрыта. С тех времён морские волны проделали большую работу по уничтожению всего того, что натворил человек. Волны сточили острые грани осколков бутылочных стёкол и превратили их в разноцветную гальку и песок.


Автор фото: meganpru


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Автор фото: leerentz


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Недавно с удивлением узнал, что в Приморском крае, на берегу Уссурийского залива, около Владивостока, есть аналогичный пляж. Это местечко так и называется «Бухта стеклянная». В былые времена здесь поблизости находилась городская свалка. В настоящее время свалка закрыта, а стеклянный пляж пользуется популярностью у туристов, которые теперь наоборот стараются прихватить и унести себе на память цветную «гальку». Таким необычным образом мусор стал возвращаться к своим хозяевам.


Автор фото:Русское географическое общество


Автор фото: Анна Пожарская


Автор фото: Юлия


Source: Груня


Автор фото: Регина


Source: Груня


Автор фото: Юлия Савкина


Автор фото: Анна Пожарская

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Источник: www.priroda.su
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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