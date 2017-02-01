Стеклянные пляжи Калифорнии и Уссурийского залива

У берегов Калифорнии есть стеклянный пляж, на котором можно увидеть стеклянный песок и гальку. С начала прошлого века местные жители близ лежащего населённого пункта Форт-Брэгг использовали пляж в качестве свалки. Так продолжалось вплоть до 1967 года, когда эта свалка была закрыта. С тех времён морские волны проделали большую работу по уничтожению всего того, что натворил человек. Волны сточили острые грани осколков бутылочных стёкол и превратили их в разноцветную гальку и песок.



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Недавно с удивлением узнал, что в Приморском крае, на берегу Уссурийского залива, около Владивостока, есть аналогичный пляж. Это местечко так и называется «Бухта стеклянная». В былые времена здесь поблизости находилась городская свалка. В настоящее время свалка закрыта, а стеклянный пляж пользуется популярностью у туристов, которые теперь наоборот стараются прихватить и унести себе на память цветную «гальку». Таким необычным образом мусор стал возвращаться к своим хозяевам.



Автор фото:Русское географическое общество



Автор фото: Анна Пожарская



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Source: Груня



Автор фото: Регина



Source: Груня



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Автор фото: Анна Пожарская

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