Влияние климатических изменений на распространение чужеродных видов, на примере Павловнии войлочной

Егошин А.В., Экологический образовательный и научный центр ФГБУ «Сочинский национальный парк» (ecoid@yandex.com)

В настоящее время не осталось практически ни одного уголка на планете, который бы не испытывал какого-либо воздействия со стороны человека. Человек не только уничтожает живые организмы и преобразует окружающую среду, но и активно перемещает организмы между континентами планеты. Попадая в новые условия эти организмы зачастую начинают активно распространяться, внедряясь в естественные экосистемы и преобразуя их. Эти изменения проявляются впервую очередь в изменении видового состава и обилия особей видов. Для некоторых аборигенных видов живых организмов эти изменения могут оказаться фатальными. Внедрение чужеродных видов в естественные экосистемы видов представляет одну из наиболее серьѐзных угроз для биоразнообразия планеты, уступая лишь прямому уничтожению живых организмов и разрушению среды обитания. Серьёзную угрозу для аборигенных экосистем представляют, не только животные, но и растительные организмы, прибывшие на новую родину с других континентов, что не удивительно, так как в начале любой пищевой цепи находятся именно растительные организмы. В данной статье мы сконцентрируем внимание именно на внедрении растительных чужеродных видов в естественные экосистемы.

Почему чужеродные виды оказываются более успешными, чем аборигенные на новой родине? Во-первых многие иноземные виды обладают чётко-выраженными биологическими и физиологическими конкурентными преимуществами (Виноградова, 2003). Эти преимущества выражаются в высокой скорости роста и созревания плодов, эффективных способах распространения семян, которые к тому же обладают высокой энергией роста. Кроме того, многие чужеродные организмы активно вступают в различного рода аллелопатические взаимодействия – выделяют химические вещества, которые подавляют рост и развитие конкурентов. Помимо этого, в отсутствие специализированных фитофагов (животных организмов, питающихся растениями) чужеродные виды могут получать существенные конкурентные преимущества на новой родине.

По всей видимости не последнюю роль играют и биоклиматические условия района, в который внедряются чужеродные виды. Более комфортные климатические условия района, позволяют экосисистемам «принимать» бОльшее количество разнообразных чужеродных видов. В России наиболее «уязвимым» в этом плане является юг Российского Причерноморья, который характеризуется разнообразными природно-климатическими условиями.

Без всяких сомнений наиболее значимую роль в распространении чужеродных видов играет антропогенная деятельность, которая вызывает нарушения экосистем. Эти нарушения сопровождаются уменьшением количества особей многих аборигенных видов, в результате чего в экосистеме появляются свободные ресурсы, на которые и «претендуют» иноземные виды. Рост населённых пунктов, прокладка дорог, протаптывание тропинок в лесных массивах – всё это приводит к неполночленности экосистем, в них появляются свободные ниши, в которые быстро внедряются чужеродные виды. Тем более, что многие чужеродные виды, по мнению некоторых авторов (Rejmanek et al., 2005) являются у себя на родине видами начальных стадий сукцессий, проще говоря видами-пионерами. В незатронутые антропогенной деятельностью экосистемы чужеродным видам проникнуть очень сложно. Богатство разнообразных связей между организмами является своего рода иммунной системой любой экосистемы. Тем не менее существуют виды, которые способны внедряться в естественно-нарушенные экосистемы (вывалы деревьев, берега горных рек, нарушаемые во время паводков). Ярким примером является Павловния войлочная (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841) (рисунки 1 и 2).



Рисунок 1 — Молодое деревце Павлонии войлочной на берегу горной реки, незатронутой деятельностью человека.



Рисунок 2 — Соцветия Павловнии войлочной.

Павловния войлочная активно проникает по горным рекам Кавказа в лесные массивы, не затронутые деятельностью человека, что представляет угрозу для аборигенных экосистем Кавказа. Поэтому представляет большой интерес в установлении причин ускоренного распространения этого вида в естественно-нарушенных экосистемах.

В связи с этим нами была попытка оценить роль природных и антропогенных факторов в распространении павловнии, а так же дать ответ на вопрос, как в будущем климатические изменения повлияют на скорость проникновения этого вида в экосистемы юга Российского Причерноморья.

В ходе выполнения работы фиксировали географические координаты мест произрастания особей вида.

Для анализа климатических данных использовали биоклиматические переменные BIOCLIM, представленные набором растровых изображений (GRID) с разрешением около 1 км2, каждая ячейка которых содержит информацию о различных климатических показателях (Егошин А.В., 2013) (табл. 1).

Таблица 1. Биоклиматические переменные BIOCLIM

Код Биоклиматический параметр BIO1 Средняя годовая температура BIO2 Средняя суточная амплитуда температуры за каждый месяц BIO3 Изотермичность (BIO1/BIO7) * 100 BIO4 Стандартное отклонение температур BIO5 Максимальная температура самого тёплого месяца года BIO6 Минимальная температура самого холодного месяца года BIO7 Годовая амплитуда температуры (BIO5-BIO6) BIO8 Средняя температура самой влажной четверти года BIO9 Средняя температура самой сухой четверти года BIO10 Средняя температура самой тёплой четверти года BIO11 Средняя температура самой холодной четверти года BIO12 Годовая сумма осадков BIO13 Сумма осадков в самом влажном месяце года BIO14 Сумма осадков в самом сухом месяце года BIO15 Коэффициент вариации осадков BIO16 Сумма осадков во влажной четверти года BIO17 Сумма осадков в сухой четверти года BIO18 Сумма осадков в самой тёплой четверти года BIO19 Сумма осадков в самой холодной четверти года

Для оценки того, как климатические изменения повлияют на пространственное распределение павловнии войлочной в будущем (2050 и 2070 годы) также использовали растровые слои BIOCLIM, рассчитанные с использованием климатической модели CCSM4 для четырёх репрезентативных траекторий концентраций (RCP), разработанные Межправительственной группой по изменению климата (IPCC). RCP являются сценариями климатических состояний, характеризующими величину антропогенно обусловленного радиационного воздействия, достигаемого к 2100 году по сравнению с 1750 годом (2,6; 4,5; 6,0 и 8,5 Вт/м2). Согласно этим сценариям вероятные оценки увеличения глобальной температуры к концу 2100 года составят: 0,2—1,8°С (RCP2.6); 1,0—2,6°С (RCP4.5); 1,3—3,2°С (RCP6.0); 2,6—4,8°С (RCP8.5).

Растровые слои, характеризующие антропогенную и естественную нарушенность ландшафтов (населённые пункты, дороги, реки) получали с помощью инструмента Евклидово расстояние (Euclidean distance) в среде ArcGIS. Таким образом в результате были получены растры, каждая ячейка которых содержит данные об удалённости каждой точки пространства от дорог, рек и т.д (Рисунок 3).



Рисунок 3 — Удалённость точек пространства от водотоков, полученная с помощью инструмента Euclidean distance

Затем все растровые слои были переконвертированы с помощью инструментария ArcGIS в ASCII (Raster to ASCII).

Далее, производили прогностическое моделирование с использованием программы MaxEnt. В результате были получены растры, отображающие вероятность соответствия климатических и экологических условий местности биологическим требованиям вида (рисунок 4).



Рисунок 4 — Вероятность соответствия климатических и экологических условий местности биологическим требованиям Павловнии Войлочной (сценарий RCP6.0)

Результаты моделирования показали, что из использованных климатических и экологических характеристик наибольший вклад в распространение павловнии вносят: Минимальная температура самого холодного месяца года (bio6), а также удалённость от дорог и речных систем.

Для того, чтобы дать конкретный ответ на вопрос, пригодна ли данная территория для произрастания вида провели дискретную классификацию растра. С этой целью в качестве порогового значения использовали 10-ый процентиль. Значения ниже 10 процентиля считали, как неудовлетворяющие экологическим требованиям вида (рисунок 5).



Рисунок 5 – территория Большого Сочи, пригодная для произрастания Павловнии войлочной (красный цвет).

В настоящее время площадь пригодная для произрастания Павловнии войлочной на территории Большого Сочи составляет 208,245 км2, что составляет 5, 9% от всей площади изучаемого района.

В результате климатических изменений площадь, пригодная для произрастания Павловнии войлочной будет преимущественно увеличиваться (таблица 2).

Таблица 2 — Влияние климатических изменений на распространение Павловнии войлочной на территории Большого Сочи

Сценарий Площадь Большого Сочи, пригодная для произрастания Paulownia tomentosa, км2 2050 2070 RCP2.6 120,045 281,043 RCP4.5 226,119 241,374 RCP6.0 251,494 427,596 RCP8.5 85,136 72,909

Наиболее интенсивная экспансия Павловнии в аборигенные экосистемы будет наблюдаться при сценарии климатических изменений RCP6.0. В то время, как самый экстремальный сценарий (RCP8.5) будет сопровождаться подавлением роста и развития изучаемого вида.

Таким образом климатические изменения в ближайшем будущем могут способствовать распространению чужеродных видов, тем самым представляя серьёзную угрозу для биоразнообразия региона.

Интерактивная версия карты представлена ниже (список всех сценариев доступен во вкладке «Содержание»).

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Егошин А.В.

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