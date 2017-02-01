Влияние климатических изменений на распространение чужеродных видов
Влияние климатических изменений на распространение чужеродных видов, на примере Павловнии войлочной
Егошин А.В., Экологический образовательный и научный центр ФГБУ «Сочинский национальный парк» (ecoid@yandex.com)
В настоящее время не осталось практически ни одного уголка на планете, который бы не испытывал какого-либо воздействия со стороны человека. Человек не только уничтожает живые организмы и преобразует окружающую среду, но и активно перемещает организмы между континентами планеты. Попадая в новые условия эти организмы зачастую начинают активно распространяться, внедряясь в естественные экосистемы и преобразуя их. Эти изменения проявляются впервую очередь в изменении видового состава и обилия особей видов. Для некоторых аборигенных видов живых организмов эти изменения могут оказаться фатальными. Внедрение чужеродных видов в естественные экосистемы видов представляет одну из наиболее серьѐзных угроз для биоразнообразия планеты, уступая лишь прямому уничтожению живых организмов и разрушению среды обитания. Серьёзную угрозу для аборигенных экосистем представляют, не только животные, но и растительные организмы, прибывшие на новую родину с других континентов, что не удивительно, так как в начале любой пищевой цепи находятся именно растительные организмы. В данной статье мы сконцентрируем внимание именно на внедрении растительных чужеродных видов в естественные экосистемы.
Почему чужеродные виды оказываются более успешными, чем аборигенные на новой родине? Во-первых многие иноземные виды обладают чётко-выраженными биологическими и физиологическими конкурентными преимуществами (Виноградова, 2003). Эти преимущества выражаются в высокой скорости роста и созревания плодов, эффективных способах распространения семян, которые к тому же обладают высокой энергией роста. Кроме того, многие чужеродные организмы активно вступают в различного рода аллелопатические взаимодействия – выделяют химические вещества, которые подавляют рост и развитие конкурентов. Помимо этого, в отсутствие специализированных фитофагов (животных организмов, питающихся растениями) чужеродные виды могут получать существенные конкурентные преимущества на новой родине.
По всей видимости не последнюю роль играют и биоклиматические условия района, в который внедряются чужеродные виды. Более комфортные климатические условия района, позволяют экосисистемам «принимать» бОльшее количество разнообразных чужеродных видов. В России наиболее «уязвимым» в этом плане является юг Российского Причерноморья, который характеризуется разнообразными природно-климатическими условиями.
Без всяких сомнений наиболее значимую роль в распространении чужеродных видов играет антропогенная деятельность, которая вызывает нарушения экосистем. Эти нарушения сопровождаются уменьшением количества особей многих аборигенных видов, в результате чего в экосистеме появляются свободные ресурсы, на которые и «претендуют» иноземные виды. Рост населённых пунктов, прокладка дорог, протаптывание тропинок в лесных массивах – всё это приводит к неполночленности экосистем, в них появляются свободные ниши, в которые быстро внедряются чужеродные виды. Тем более, что многие чужеродные виды, по мнению некоторых авторов (Rejmanek et al., 2005) являются у себя на родине видами начальных стадий сукцессий, проще говоря видами-пионерами. В незатронутые антропогенной деятельностью экосистемы чужеродным видам проникнуть очень сложно. Богатство разнообразных связей между организмами является своего рода иммунной системой любой экосистемы. Тем не менее существуют виды, которые способны внедряться в естественно-нарушенные экосистемы (вывалы деревьев, берега горных рек, нарушаемые во время паводков). Ярким примером является Павловния войлочная (Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud., 1841) (рисунки 1 и 2).
Рисунок 1 — Молодое деревце Павлонии войлочной на берегу горной реки, незатронутой деятельностью человека.
Рисунок 2 — Соцветия Павловнии войлочной.
Павловния войлочная активно проникает по горным рекам Кавказа в лесные массивы, не затронутые деятельностью человека, что представляет угрозу для аборигенных экосистем Кавказа. Поэтому представляет большой интерес в установлении причин ускоренного распространения этого вида в естественно-нарушенных экосистемах.
В связи с этим нами была попытка оценить роль природных и антропогенных факторов в распространении павловнии, а так же дать ответ на вопрос, как в будущем климатические изменения повлияют на скорость проникновения этого вида в экосистемы юга Российского Причерноморья.
В ходе выполнения работы фиксировали географические координаты мест произрастания особей вида.
Для анализа климатических данных использовали биоклиматические переменные BIOCLIM, представленные набором растровых изображений (GRID) с разрешением около 1 км2, каждая ячейка которых содержит информацию о различных климатических показателях (Егошин А.В., 2013) (табл. 1).
Таблица 1. Биоклиматические переменные BIOCLIM
|Код
|Биоклиматический параметр
|BIO1
|Средняя годовая температура
|BIO2
|Средняя суточная амплитуда температуры за каждый месяц
|BIO3
|Изотермичность (BIO1/BIO7) * 100
|BIO4
|Стандартное отклонение температур
|BIO5
|Максимальная температура самого тёплого месяца года
|BIO6
|Минимальная температура самого холодного месяца года
|BIO7
|Годовая амплитуда температуры (BIO5-BIO6)
|BIO8
|Средняя температура самой влажной четверти года
|BIO9
|Средняя температура самой сухой четверти года
|BIO10
|Средняя температура самой тёплой четверти года
|BIO11
|Средняя температура самой холодной четверти года
|BIO12
|Годовая сумма осадков
|BIO13
|Сумма осадков в самом влажном месяце года
|BIO14
|Сумма осадков в самом сухом месяце года
|BIO15
|Коэффициент вариации осадков
|BIO16
|Сумма осадков во влажной четверти года
|BIO17
|Сумма осадков в сухой четверти года
|BIO18
|Сумма осадков в самой тёплой четверти года
|BIO19
|Сумма осадков в самой холодной четверти года
Для оценки того, как климатические изменения повлияют на пространственное распределение павловнии войлочной в будущем (2050 и 2070 годы) также использовали растровые слои BIOCLIM, рассчитанные с использованием климатической модели CCSM4 для четырёх репрезентативных траекторий концентраций (RCP), разработанные Межправительственной группой по изменению климата (IPCC). RCP являются сценариями климатических состояний, характеризующими величину антропогенно обусловленного радиационного воздействия, достигаемого к 2100 году по сравнению с 1750 годом (2,6; 4,5; 6,0 и 8,5 Вт/м2). Согласно этим сценариям вероятные оценки увеличения глобальной температуры к концу 2100 года составят: 0,2—1,8°С (RCP2.6); 1,0—2,6°С (RCP4.5); 1,3—3,2°С (RCP6.0); 2,6—4,8°С (RCP8.5).
Растровые слои, характеризующие антропогенную и естественную нарушенность ландшафтов (населённые пункты, дороги, реки) получали с помощью инструмента Евклидово расстояние (Euclidean distance) в среде ArcGIS. Таким образом в результате были получены растры, каждая ячейка которых содержит данные об удалённости каждой точки пространства от дорог, рек и т.д (Рисунок 3).
Рисунок 3 — Удалённость точек пространства от водотоков, полученная с помощью инструмента Euclidean distance
Затем все растровые слои были переконвертированы с помощью инструментария ArcGIS в ASCII (Raster to ASCII).
Далее, производили прогностическое моделирование с использованием программы MaxEnt. В результате были получены растры, отображающие вероятность соответствия климатических и экологических условий местности биологическим требованиям вида (рисунок 4).
Рисунок 4 — Вероятность соответствия климатических и экологических условий местности биологическим требованиям Павловнии Войлочной (сценарий RCP6.0)
Результаты моделирования показали, что из использованных климатических и экологических характеристик наибольший вклад в распространение павловнии вносят: Минимальная температура самого холодного месяца года (bio6), а также удалённость от дорог и речных систем.
Для того, чтобы дать конкретный ответ на вопрос, пригодна ли данная территория для произрастания вида провели дискретную классификацию растра. С этой целью в качестве порогового значения использовали 10-ый процентиль. Значения ниже 10 процентиля считали, как неудовлетворяющие экологическим требованиям вида (рисунок 5).
Рисунок 5 – территория Большого Сочи, пригодная для произрастания Павловнии войлочной (красный цвет).
В настоящее время площадь пригодная для произрастания Павловнии войлочной на территории Большого Сочи составляет 208,245 км2, что составляет 5, 9% от всей площади изучаемого района.
В результате климатических изменений площадь, пригодная для произрастания Павловнии войлочной будет преимущественно увеличиваться (таблица 2).
Таблица 2 — Влияние климатических изменений на распространение Павловнии войлочной на территории Большого Сочи
|Сценарий
|Площадь Большого Сочи, пригодная для произрастания Paulownia tomentosa, км2
|2050
|2070
|RCP2.6
|120,045
|281,043
|RCP4.5
|226,119
|241,374
|RCP6.0
|251,494
|427,596
|RCP8.5
|85,136
|72,909
Наиболее интенсивная экспансия Павловнии в аборигенные экосистемы будет наблюдаться при сценарии климатических изменений RCP6.0. В то время, как самый экстремальный сценарий (RCP8.5) будет сопровождаться подавлением роста и развития изучаемого вида.
Таким образом климатические изменения в ближайшем будущем могут способствовать распространению чужеродных видов, тем самым представляя серьёзную угрозу для биоразнообразия региона.
Интерактивная версия карты представлена ниже (список всех сценариев доступен во вкладке «Содержание»).
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Егошин А.В.