Природа 

Более 400 дельфинов выбросилось на берег в Новой Зеландии

Alexey 0 Комментариев

4016 особей чёрных дельфинов  (Globicephala melaena) оказалось на пляже Золотого залива Новой Зеландии. 70% животных погибло в течение первой же ночи.  Такой массовой гибели дельфинов жители Новой Зеландии уже не видели много лет. Волонтёры пытаются спасти оставшихся в живых животных. Дельфины, которых удалось вернуть в родную стихию, опять плывут в направлении берега. Что заставляет животных вести себя таким образом, пока остаётся загадкой.


Автор фото: Нина Хиндмарш (Nina Hindmarsh)

 

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Источник: www.priroda.su
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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