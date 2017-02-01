Более 400 дельфинов выбросилось на берег в Новой Зеландии

4016 особей чёрных дельфинов (Globicephala melaena) оказалось на пляже Золотого залива Новой Зеландии. 70% животных погибло в течение первой же ночи. Такой массовой гибели дельфинов жители Новой Зеландии уже не видели много лет. Волонтёры пытаются спасти оставшихся в живых животных. Дельфины, которых удалось вернуть в родную стихию, опять плывут в направлении берега. Что заставляет животных вести себя таким образом, пока остаётся загадкой.



Автор фото: Нина Хиндмарш (Nina Hindmarsh)

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