Экосбор для предприятий должен способствовать развитию системы раздельного сбора мусора

В Санкт-Петербурге обсудили наиболее важные изменения, происходящие в области сбора, переработки и утилизации отходов. Дискуссия «Город и мусор: кто кого? Как Петербургу победить в борьбе с отходами» прошла в рамках отраслевой недели экологии и собрала представителей власти, бизнеса, ученых и экологов.

Темпы накопления городом бытовых и промышленных отходов не могут не тревожить общественность и экологов. Лучшие мировые практики по сбору, хранению и переработке отходов изучаются и пропагандируются в Петербурге, но крупных внедрений пока не происходит, отметили участники мероприятия. Раздельный сбор мусора, конечно, остается на повестке городских властей, но для реализации такого системного проекта время еще не пришло, считают сами чиновники. Текущий год объявлен годом экологии, и это должно привлечь внимание к обсуждаемым вопросам.

Основные нововведения в законодательном поле были обозначены еще в начале дискуссии: с этого года компании-производители и импортеры несут расширенную ответственность за отходы, которые образовались в процессе производства. Они обязаны самостоятельно обеспечить утилизацию отходов, в том числе упаковки от готовой продукции, либо уплатить экологический сбор. Кроме того, в соответствии с новыми нормами в Петербурге начнет работать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Экологический план в этом году охватывает множество мероприятий. В городе уже заработала система сбора опасных отходов: открыто восемь пунктов приема и снова стали курсировать экомобили, а в конце февраля состоится запуск установки по переработке ртутьсодержащих отходов, сообщил начальник сектора по обращению с опасными отходами комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Дмитрий Крутой.

Присутствующие компании поделились действующими практиками обращения с отходами. В частичности, перерабатывается около 70% отходов фабрики «Петро», входящей в JTI: отходы ацетатного волокна, используемого для сигаретных фильтров, применяются в изготовлении материалов термоизоляции, отходы полиэтилена и полипропилена становятся сырьем для повторного производства пластика, отправляется на переработку бумага. Дополнительная сортировка отходов на специализированной площадке позволяет предприятию экономить до 650 тыс. рублей в год. Как отметила Юлия Андреева, директор по охране труда и окружающей среды JTI в СНГ, новое законодательство переводит ответственность производителя в иную сферу: раньше он отвечал только за свои отходы, теперь и за упаковку своей продукции, а значит заинтересован в том, чтобы как можно больше отходов было собрано и отсортировано, и как можно меньше отправилось на полигон.

Многие компании предусматривают инфраструктуру для раздельного сбора мусора на рабочих местах, а некоторые думают и о клиентах. Например, сеть гипермаркетов «Лента» еще осенью 2016 года оборудовала свои магазины емкостями для отработанных батарей. За это время посетители собрали четыре больших контейнера, сообщила Любовь Егорова, менеджер по региональным коммуникациям компании «Лента».

Александр Федотов, менеджер по глобальным закупкам UPM (крупный переработчик и производитель продукции из макулатуры) рассказал, что в России перерабатывается только 20-30% макулатуры (в Европе – 70-80%, в Германии – до 90%), причем в коммерческий оборот она поступает в основном от полиграфических предприятий и ритейлеров, которые собирают коробки. Постепенно, к процессу присоединяются офисные центры, тогда как население в нем практически не участвует. А ведь с коммерческой точки зрения сбор макулатуры оправдан: стоимость 1 кг составляет 10 рублей.

Культура и практика раздельного сбора должна начинаться с того места, где мусор образуется – в домохозяйствах и на предприятиях, согласились участники дискуссии. Ведь на свалке многие виды отходов уже невозможно отделив направить на переработку. Реформа в законодательстве должна стимулировать процесс раздельного сбора мусора, и ведущую роль в нем будут играть городские компании, которые теперь несут расширенную ответственность, считает Кирилл Пащенко, заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. В настоящее время федеральные власти проводят оценку возможных сборов, эти средства можно будет направлять на софинансирование мероприятий по утилизации отходов и строительство объектов по их обезвреживанию.

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