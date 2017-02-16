Австралийские пауки за трапезой

Австралийский континент известен своей неповторимой флорой и фауной. Здесь обитают самые крупные представители Паукообразных. Некоторые пауки Австралии не прочь перекусить жертвой, значительно превосходящей их по размерам. Ниже представлены фотографии и видео, иллюстрирующие сцены из жизни трёх австралийских пауков.

Золотопряд (Nephila clavipes)

В ловчую сеть золотопряда угодила незадачливая птица.



Паук-охотник (Palystes superciliosus)

Жителю австралийского Квинслэнда удалось запечатлеть паука-охотника, который тащил парализованную ядом мышь. Размеры паука были около 16 см.



Красноспинный паук (Latrodectus hasselti)

Этот опасный родственник чёрной вдовы поймал змею и слёгкостью обездвижил её с помощью яда.



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