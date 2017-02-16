Природа 

Австралийские пауки за трапезой

Alexey 0 Комментариев

Австралийский континент известен своей неповторимой флорой и фауной.  Здесь обитают самые крупные представители Паукообразных. Некоторые пауки Австралии не прочь перекусить жертвой, значительно превосходящей их по размерам. Ниже представлены фотографии и видео, иллюстрирующие сцены из жизни трёх австралийских пауков.

Золотопряд (Nephila clavipes)
В ловчую сеть золотопряда угодила незадачливая птица.

Паук-охотник (Palystes superciliosus)
Жителю австралийского Квинслэнда удалось запечатлеть паука-охотника, который тащил парализованную ядом мышь. Размеры паука были около 16 см.

Красноспинный паук (Latrodectus hasselti)
Этот опасный родственник чёрной вдовы поймал змею и слёгкостью обездвижил её с помощью яда.

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Источник: www.priroda.su
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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