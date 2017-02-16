Идеи 

«Уничтожая природу, уничтожаешь жизнь»

Alexey 0 Комментариев

Группа активистов Robin Wood выпустила великолепные рекламные билборды со слоганом: «Уничтожая природу, уничтожаешь жизнь».  Главная цель этих изображений акцентировать внимание общественности на важности сохранения среды обитания живых организмов. Немногие понимают, что вырубая деревья, распахивая земли, осушая болота и загрязняя водоёмы, человек, фактически, самым негуманным способом убивает животных.

Детали изображения:

 

Детали изображения:

 

Детали изображения:

Поддержать Робин Гудов Вудов можно купив их рекламную продукцию на сайте robinwood.de

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Источник: www.priroda.su
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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