«Уничтожая природу, уничтожаешь жизнь»
Группа активистов Robin Wood выпустила великолепные рекламные билборды со слоганом: «Уничтожая природу, уничтожаешь жизнь». Главная цель этих изображений акцентировать внимание общественности на важности сохранения среды обитания живых организмов. Немногие понимают, что вырубая деревья, распахивая земли, осушая болота и загрязняя водоёмы, человек, фактически, самым негуманным способом убивает животных.
Детали изображения:
Детали изображения:
Детали изображения:
Поддержать Робин Гудов Вудов можно купив их рекламную продукцию на сайте robinwood.de
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