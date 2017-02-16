Группа активистов Robin Wood выпустила великолепные рекламные билборды со слоганом: «Уничтожая природу, уничтожаешь жизнь». Главная цель этих изображений акцентировать внимание общественности на важности сохранения среды обитания живых организмов. Немногие понимают, что вырубая деревья, распахивая земли, осушая болота и загрязняя водоёмы, человек, фактически, самым негуманным способом убивает животных.

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Поддержать Робин Гудов Вудов можно купив их рекламную продукцию на сайте robinwood.de

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