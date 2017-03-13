Человек на пути дегенерации?

Мы живём в удивительное время. На смену человека приходят роботы. Они уже сейчас активно заняты на производстве, управляют автомобилями и общественным транспортом, проводят биржевые операции и даже делают хирургические операции. Роботы выполняют свои функции гораздо точнее и безотказнее человека. Многие зарубежные абитуриенты, решившие стать хирургами, уже сейчас высказывают опасения о потенциальной невостребованности своей профессии в будущем. С каждым годом прогресс ускоряется, и всё меньше и меньше требуется участие человека в различных технологических процессах.

В одном из последних интервью Илон Маск сказал, что тотальная автоматизация приведёт к существенному удешевлению товаров и росту изобилия. Потребность в труде человека год от года будет падать, и страны будут постепенно переходить к безусловному базовому доходу. Человеку уже не нужно будет ходить на работу, он будет получать деньги фактически просто так. Уже сейчас Скандинавские страны и Швейцария экспериментируют с введением безусловного базового дохода. Главный вопрос заключается в то, что же ожидает человечество, когда подобная практика будет применяться повсеместно?

Для представителей вида Homo sapiens, как впрочем и для любого другого вида живых организмов, всегда большую ценность представляли ресурсы, в нашем понимании — материальные ценности. Они побуждали чего-либо добиваться, к чему-то стремиться. Конкуренция за ресурс зачастую была очень жёсткой. Только самый умный, хитрый, сильный выходил победителем в конкурентной борьбе. Теперь представьте, ситуацию, что вдруг всё стало доступно в любом количестве и почти бесплатно. К чему это приведёт? Первое, что приходит на ум, это эксперимент «Вселенная-25» Джона Кэлхуна. Вкратце расскажу его суть.

В ходе своих экспериментов Джон Кэлхун создавал своего рода «рай для грызунов». Он помещал подопытных животных в полигон, площадью около 12 кв м. Грызуны получали питание и строительный материал для гнезд в неограниченном количестве, все нечистоты удалялись. Первоначально, как и ожидалось, колония росла. Более сильные и агрессивные самцы расположились по периметру полигона (насколько это возможно отдалились от «простых смертных» и приблизились к кормушкам), слабые самцы сконцентрировались в центре загона. Особи, оказавшиеся в центре загона постоянно становились жертвами агрессии, участились случаи каннибализма детёнышей (не смотря на изобилие пищи), интерес к гетеросексуальному спариванию стал угасать, к гомосексуальному наоборот увеличиваться. Беременные самки стали чаще становится объектами агрессии. В результате самки грызунов стали более агрессивными. Они стали активно охранять свою территорию, их агрессия часто обращалась в отношении своего же потомства, что привело к увеличению смертности молодняка и снижению рождаемости. Численность колонии грызунов стала уменьшаться. Во время последней фазы существования «рая грызунов» Джон отметил возрастание доли самцов — «красавцев» (их шкурка была лишена шрамов и других повреждений). Эти самцы уже не боролись за территорию и самок, они потеряли всяческий интерес к спариванию. В круг их ежедневных забот входили лишь еда, сон и чистка своей шёрстки. Вскоре колония грызунов, лишённая подрастающего поколения прекратила своё существование.



Полигон Джона Кэлхуна с мышами. В июле 1968 года исследователь поместил в него 4 пары мышей. Питания и места загона хватало для поддержание жизнедеятельности 3840 мышей. Тем не менее максимальная численность колонии достигла 2200 особей и затем стала уменьшаться. К июню 1972 года в загоне осталось лишь 122 особи не репродуктивного возраста.

Нечто подобное ожидает и человечество. У людей станет угасать интерес и стремление к получению новых знаний и навыков. Зачем к чему то стремиться, куда то торопиться, когда все блага можно получить без особых усилий. Самое интересное то, что по-видимому процесс регресса Homo sapiens уже идёт не одну тысячу лет. Он просто сильно замедлен. Недавно с большим удовольствием прочитал книгу ведущего научного сотрудника Палеонтологического музея РАН Александра Маркова «Эволюция человека», в которой автор отмечает, что максимальный объём мозга человека (в процентном отношении к массе тела) был у кроманьонца, но с появлением культуры он стал уменьшаться. Это произошло по следующей причине. Мозг человека — это очень дорогостоящая штука, которая расходует много энергии (по-моему, около 20% всей энергии организма). Кроме того родить детёныша с большим мозгом очень непросто. Для кроманьонца и его предшественников обладание мощным вычислительным аппаратом было жизненно необходимо. Окружающий мир сложен и опасен, а человек слаб. Для того, чтобы выжить в нём нужны недюжинные интеллектуальные способности. С появлением языка общения и культуры расклад изменился. Через процессы обучения стало возможным передавать жизненно-важные навыки и знания (изготовление орудий, стратегии охоты, приготовление пищи и т.д.) Необходимость в мощном вычислительном органе, позволяющим самому доходить до сути, уменьшилась. Эволюция «прагматична», зачем излишне подвергать риску мать и младенца при родах, а также снабжать энергией «лишнее» серое вещество, когда культура успешно справляется с задачей обеспечения наилучшей выживаемости особей путём передачи полезных знаний. Эволюция «оптимизировала» Хомо сапиенса в соответствие с новыми реалиями.

Процесс тотальной автоматизации, который мы в настоящее время наблюдаем, может резко ускорить такую «оптимизацию». Уже сейчас у нас нет острой необходимости в навыках устного счёта, калькулятор прекрасно справляется со своей задачей. Он теперь есть в каждом телефоне. Один компьютер выполняет сложные расчёты, которыми ранее занимались целые НИИ, по улицам западных городов уже сейчас начинает курсировать транспорт, которым управляет компьютер. Если продолжить этот тренд, то к концу века роботы значительно потеснят человека во многих сферах деятельности, несколько развитых стран введут безусловный базовый доход для всех своих граждан. Пройдёт ещё несколько столетий и в этот процесс будут вовлечены и некогда развивающиеся страны. Человек будет медленно, но верно превращаться в кэлхуновского «хомячка», который будет лишь озабочен вкусной едой, красивой «шёрсткой» и примитивными развлечениями. Какую участь в дальнейшем ожидает вид Homo sapiens? На мой взгляд вид, к которому мы относимся, ждут интересные эволюционные преобразования. Наш интеллект «унаследуют» творения наших же рук. Затем этот интеллект превзойдёт наш. В итоге Homo sapiens будет медленно, но верно исчезать с поверхности Земли, уступая место более совершенной форме «жизни», что в ходе эволюции происходило уже не раз. Никакой войны миров, в стиле Терминатора не будет. Мы, человечество, скорее «переродимся», покинем биологическую оболочку и перейдём в технологическую. Эта оболочка значительно более энергоэффективна. Для поддержания ее жизнедеятельности не требуется производить продовольствие, медикаменты, одежду и разнообразные фетиши, а также поддерживать «комфортную» температуру помещений. Нужен только носитель. Даже отпадёт необходимость перемещаться, сжигая при этом тонны углеводородного топлива, ведь информация может передаваться дистанционно без проводов. Даже дальние миры для такой формы жизни будут более доступны.

Эволюция однонаправлена, она приводит к появлению более совершенных форм жизни, наиболее приспособленных к среде и наиболее эффективно использующих энергию. По-видимому, любой вид планеты, как и отдельная особь его слагающая, имеет свою «продолжительность жизни». Вид появляется, достигает «процветания», медленно сходит с арены действий, уступая место более совершенному виду. Мы не являемся исключением, мы такая же часть природы. Конечно у Homo sapienc этот процесс будет несколько отличаться, но, на мой взгляд, результат неизбежен. Мы медленно сойдём с арены действий, сделав окружающий мир чище.

Алексей Егошин

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