7 шокирующих фото, иллюстрирующих климатические изменения в Арктике

Шведский фотожурналист Кристиан Услан (Christian Åslund) воспользовался коллекцией фотографий столетней давности, хранящейся в запасниках Норвежского полярного института. С 2002 года Кристиан стал объезжать места откуда делалась эти фото и делать повторную фотосъёмку. Судя по фото, за последние 100 лет суровые арктические ландшафты изменились в результате глобального потепления до неузнаваемости.

Фото: Christian Åslund

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