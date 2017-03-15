Глобальная экология 

7 шокирующих фото, иллюстрирующих климатические изменения в Арктике

Alexey 2 комментария , , ,

Шведский фотожурналист Кристиан Услан (Christian Åslund) воспользовался коллекцией фотографий столетней давности, хранящейся в запасниках Норвежского полярного института. С 2002 года Кристиан стал объезжать места откуда делалась эти фото и  делать повторную фотосъёмку. Судя по фото, за последние 100 лет суровые арктические ландшафты изменились в результате глобального потепления до неузнаваемости.

 

 

 

 

 

 

Фото: Christian Åslund

(Visited 251 times, 5 visits today)
Источник: www.priroda.su
7 шокирующих фото, иллюстрирующих климатические изменения в Арктике
5 (100%) 1 балл[ов]



Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



Похожие статьи:

  • BAl

    В этом году опять «рекорд» по зимнему льду в Арктике . Минимальный уровень .

    • Надо будет пост сделать.