Москвичей проверят на «экологическую зоркость»

Необычная акция по проверке «экологического зрения» состоится в Москве 25 марта. В День добровольца волонтеры экомарафона «360 минут» предложат посетителям Дарвиновского музея определить свою «экологическую зоркость» на специальной окулистской таблице. Вместо привычных букв здесь нужно разглядеть изображения животных из Красной Книги России: чем мельче силуэт животного, тем меньше их осталось в природе. В самом низу таблицы – лошадь Пржевальского и манул, в дикой природе их насчитывается порядка двух тысяч особей каждого вида. Увидеть же на таблице амурского тигра сможет только самый зоркий – сегодня в России насчитывается не более 450-и этих животных.

Сегодня в акции уже приняли участие несколько российских городов. Свое «экологическое зрение» проверили жители Иркутска, Красноярска, Братска, Абакана, Тулуна, Черемхово, Новосибирска. Мероприятие, цель которого – привлечь внимание общественности к проблеме сохранения биоразнообразия и защиты экологической безопасности России, приурочено к старту Всероссийского волонтерского экомарафона «360 минут» — масштабной добровольческой экологической инициативы, реализуемой компанией En+ при поддержке Национального Фонда «Страна заповедная» и фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» с 2011 года.

За шесть лет волонтеры акций «360 минут» собрали на берегах Байкала и в заповедниках Сибири и Приморья 4,8 тысяч кубометров мусора. Добровольными участниками экологических мероприятий стало свыше 20 тысяч человек. В 2017 году экологический марафон «360 минут» включен в официальный план мероприятий Минприроды РФ, проводимых в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий в России. География и масштаб волонтерской деятельности в этом году будут существенно расширены: с марта по октябрь в заповедниках и национальных парках Иркутской и Архангельской областей, Красноярского, Приморского Забайкальского краев, в республиках Хакасия и Бурятия пройдут экологические мероприятия с участием порядка 100 тысяч волонтеров.

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