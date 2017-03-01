Третий год подряд площадь оледенения в Арктике достигает рекордно низких значений

В этом году арктические льды достигли максимальной площади 7 марта, остановившись на отметке 14,42 миллионов квадратных километров. Далее весна стала брать своё . Отметка 14.42 млн кв км — это абсолютный рекорд за последние 38 лет спутниковых наблюдений. Предыдущий рекорд был зарегистрирован 25 февраля 2015 года. Тогда площадь арктических льдов достигла максимальной зимней отметки в 6,04 млн кв км. В среднем максимальная площадь зимнего оледенения в Арктике за временной промежуток с 1981 по 2010 год составляет 15,64 млн кв км. Таким образом этой зимой площадь арктических льдов этой была на 97 тысяч кв км меньше, чем в ранее рекордном 2015 году и на 1,22 млн кв км ниже среднего значения за временной промежуток 1981 — 2010.

В Антарктике тоже не обошлось без рекордов. Летний минимум ледового покрытия этого года составил 2,11 млн кв км, что на 184 тыс кв км меньше прежнего рекорда, зарегистрированного в 1997 году.

Таким образом, что мы имеем? 2016 год стал вторым по минимальной площади арктических льдов в летний период за всю историю метеонаблюдений. 2015 год также ознаменовался рекордами (1, 2). Всё это происходит на фоне сообщений о том, что последние годы становятся рекордно-тёплыми в глобальном масштабе. «Совпадение? Не думаю!»

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