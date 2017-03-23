В Ямало-Ненецком автономном округе обнаружено более 7000 подземных газогидратных пузырей

Научные сотрудники Уральского отделения Российской академии наук обнаружили в Ямало-Ненецком автономном округе более семи тысяч подземных газогидратных пузырей. Подземные пузыри образуются в результате таяния вечной мерзлоты, которое сопровождается высвобождением парниковых газов: метана и углекислого газа. Следует напомнить, что парниковые свойства метана в 26 раз превышают таковые углекислого газа.

Последние годы на Ямале отмечаются аномально тёплые температуры, которые сопровождаются интенсивным таянием вечной мерзлоты.

Спустя некоторое время скопившийся газ прорывает слой почвы и высвобождается в атмосферу с образованием воронки. Некоторые воронки имеют внушительные размеры (до 50 метров в диаметре и до 200 метров глубиной). При этом некоторые из них ранее вызывали много шума.

В настоящее время ведётся картирование этих вздутий, так как они могут представлять реальную опасность для людей и инфраструктуры.

В будущем будет наблюдаться лишь интенсификация этих процессов. Поэтому очень важно заниматься изучением динамики образования газогидратных пузырей, а также их вклада в глобальное потепление.

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