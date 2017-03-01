Петербургские предприятия подписали «Зеленый кодекс»

Промышленные предприятия города подписали в Законодательном собрании Санкт-Петербурга «Зеленый кодекс» — свод правил по экологической безопасности.

Концепцию «Зеленого кодекса» сегодня представила Санкт-Петербургская международная бизнес-ассоциация (СПИБА) на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания. Кодекс был предложен профильным комитетом СПИБА и разработан при участии компании JTI, которой в Петербурге принадлежит фабрика «Петро». Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, и фабрика «Петро» – крупнейшие в России в своих отраслях – стали первыми участниками программы.

Сегодня в городе работает порядка 700 крупных и средних предприятий, некоторые из которых входят в число ведущих организаций России. «Бизнес понимает степень своей ответственности перед обществом и активно работает над вопросами сохранения окружающей среды. Мы рассчитываем, что к программе «Зеленый кодекс» в дальнейшем присоединятся многие петербургские заводы и фабрики», — отметила исполнительный директор СПИБА Карина Хабачева.

Основными принципами кодекса являются соответствие требованиям экологического законодательства, добровольное внедрение наилучших доступных технологий, рациональное использование ресурсов и сведение к минимуму воздействия на окружающую среду. Участники программы обязуются проводить политику добрососедства и организовывать зеленые волонтерские проекты.

«Особенно хочу отметить важность добровольности инициативы подписания кодекса предприятиями в Санкт-Петербурге как демонстрацию стремления бизнеса к обеспечению экологичности своего производственного процесса и бережному отношению к окружающей среде. Уверена, что данная инициатива с расширением списка предприятий, подключившихся к программе, поможет повысить качество жизни петербуржцев», — заявила на церемонии подписания председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга Мария Щербакова.

Сами компании согласны, что развитие программы будет способствовать улучшению экологической обстановки в городе. «Мы уже давно проводим в жизнь принципы самого жесткого соблюдения норм экобезопасности и относимся к себе строже, чем предписывает закон. Например, мы инвестировали более двух миллионов долларов в установку по устранению промышленных запахов на «Петро», тогда как эта сфера вообще не регламентируется законодательством. «Зеленый кодекс» — исключительно своевременная и полезная инициатива, которая поможет распространить такой подход среди максимального количества предприятий», — отметила директор по охране труда и окружающей среды JTI в регионе СНГ Юлия Андреева.

Снижение воздействия на окружающую среду является частью стратегии устойчивого развития «Балтики». Компания реализует проект «Принеси пользу своему городу», который призван развивать систему раздельного сбора отходов в России. Сейчас инициатива охватывает 12 городов, в том числе Петербург, где установлено более 100 контейнеров для раздельного сбора. На церемонии подписания Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, прокомментировал: «Положения «Зеленого кодекса» созвучны с внутренней экологической политикой нашей компании. Подписывая кодекс, мы хотим еще раз подтвердить свои обязательства по снижению воздействия на окружающую среду и намерения продолжать работу в этой области. Кроме того, мы видим преимущества в создании вокруг этого документа сообщества ответственных предприятий для обмена опытом и продвижения принципов устойчивого развития».

(Visited 39 times, 1 visits today)