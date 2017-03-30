3D карта магнитного поля Земли

Сотрудники Европейского космического агенства опубликовали впечатляющие результаты замеров гравитационного поля нашей планеты, произведённых с помощью спутников Swarm. Магнитное поле планеты формируется на глубине 3000 км в результате движения жидкой части железного ядра. Небольшой вклад в магнитное поле вносят и магнетизированные породы, находящиеся в верхних слоях литосферы. На карте, представленной ниже, участки планеты с более высокими значениями магнитного поля обозначены красным цветом, с более низкими значениями — синим.

Магнитное поле Земли — это «наше всё», благодаря которому возможно существование жизни. Если бы не магнитное поле, то солнечный ветер лишил бы нашу планету атмосферных газов и воды. В результате наша Земля стала бы напоминать безжизненный Марс. Тем не менее магнитное поле постепенно ослабевает. Радует то, что пройдёт ещё 1,75 миллиардов лет прежде чем магнитный щит нашей планеты исчезнет.

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