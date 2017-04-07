Как человек убивает планету

Человек является главным врагом планеты – место, где он живет, он сам же превращает в огромную свалку отходов. Прискорбно, но факт! Экологи давно пытаются воззвать к человеческому разуму ежегодно публикуя материалы о том, какой урон люди наносят Земле, однако, мало кто прислушивается к «зеленым». Давайте, сами взглянем на масштабы проблемы загрязнения в мире!

1. Только представьте: каждый год мировой океан получает от человека «подарок» — 6 миллиардов килограммов мусора. И большей частью этого мусора является пластик. Токсичный и неразлагаемый он уничтожает морскую флору и фауну. В качестве примера: только в США каждый час выбрасывается 3 миллиона пластиковых бутылок. Каждая выброшенная бутылка разлагается в течение 500 лет.

2. Ни для кого не секрет, что разливы нефти, которые происходят из-за аварий танкеров или на нефтяных платформах, становятся смертельными для жителей океанов, а также и для людей. Но, немногие знают о том, что без каких-либо аварий, на каждый миллион тонн отгружаемой нефти, всегда есть одна тонна разлитой.

3. Что же касается чистоты воздуха, то сегодня в мире насчитывается более 500 миллионов автомобилей. Специалисты подсчитали, что к 2030 году эта цифра возрастет до более чем миллиарда! А это значит, что всего через 13 лет загрязнение воздуха удвоится. Кстати, одной из стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире считается Китай. В Пекине загрязнение достигло такой степени, что сравнима с 21-ой выкуренной в день сигаретой.

4. Насущной проблемой стали и электронные отходы. Еще пару десятков лет такая проблема не стояла остро, но сейчас, когда техника: компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны становится все доступнее для потребителя даже с низким доходом, ситуация начинает обостряться. Например, только в 2012 году люди выбросили почти 50 миллионов тонн электронных отходов.

5. О световом загрязнении мало кто слышал, кроме орнитологов и ученых. Оно и понятно — на людей данный вид загрязнения почти не оказывает какого-либо влияния, а вот на пернатых – да. Так, из-за яркой электрической освещенности, птицы путают дни и ночи, но и это не главное, ученые выяснили, что световое загрязнение может даже изменить структуру миграции некоторых видов животных.

6. Согласно научным исследованиям, каждый восьмой случай смерти в мире так или иначе связан с загрязнением воздуха.

Всего лишь эти пять пунктов показывают – наша планета в опасности, а шестой пункт показывает, что люди вредят и сами себе, заставляя себя выживать в условиях антропогенного загрязнения.

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