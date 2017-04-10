Открыт прием заявок на получение премии Green Talents Award 2017

Федеральное министерство образования и научных исследований Германии объявляет о старте приема заявок на соискательство премии «Green Talents Award 2017».

Лауреаты премии получат возможность представить свое исследование в области устойчивого развития, стать частью эксклюзивной сети научных партнеров проекта и насладиться двухнедельной поездкой в Германию, в ходе которой пройдут индивидуальные встречи с экспертами в области устойчивого развития и визиты в ведущие научные исследовательские центры страны.

Бонн. «Green Talents – международный форум для многообещающих молодых исследователей в области устойчивого развития» был основан в 2009 г. Федеральным министерством образования и научных исследований Германии. Каждый год награды получают 25 молодых исследователей. Устойчивое развитие означает поиск баланса между потребностью в социально-экономическом развитии, защитой окружающей среды и сохранением нашей планеты для нынешних и будущих поколений. Эти темы, имеющие глобальное политическое значение, требуют международного сотрудничества в сфере исследований. Конкурс Green Talents 2017 г. охватывает данные проблемы, причем особое внимание в этом году будет уделено теме «Устойчивое производство и потребление»



«Длительные контакты между энергичными и перспективными талантами и авторитетными экспертами играют при этом важную роль. Поэтому конкурс Green Talents направлен на создание широкой междисциплинарной сети экспертов из отраслей науки и промышленности для совместной работы над ключевыми целями по формированию будущего, превращая глобальные вызовы в возможности, а также создавая жизнеспособные и честные условия для всех», — поясняет министр и куратор премии Йоханна Ванка.

С момента основания за выдающиеся достижения и вклад в устойчивое развитие местных сообществ и стран премию «Green Talents» уже получили 182 молодых исследователей и ученых из 51 стран. Победители проходят отбор жюри из признанных немецких экспертов.

В 2017 г. премия Green Talents включает приглашение на полностью спонсированную поездку на двухнедельный Научный форум 2017 (Science Forum 20017), где лауреаты смогут посетить ведущие немецкие научно-исследовательские институты и воспользоваться уникальной возможностью общения с экспертами этих учреждений на выбор победителя для обсуждения возможностей исследований и сотрудничества. Кроме того, лауреты получат возможность встретиться и обсудить сотрудничество с предыдущими победителями премии в рамках церемонии награждения в Берлине, а также провести собственное исследование в течении трех месяцев в исследовательском учреждении на выбор победителя в 2018 году.

Крайний срок подачи заявок: 23 мая 2017 г., 12:00 CEST (центрально-европейское летнее время).

Дополнительная информация доступна на сайте www.greentalents.de

Видеоролик о премии «Green Talents 2017»

https://youtu.be/dm0bWglcMJY

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