«Усыновите» кусочек Земли

К предстоящему Дню Земли, которое состоится 22 апреля этого года, NASA предлагает «усыновить» кусочек земли площадью 80 квадратных километров. Кусочки разыгрываются посредством жребия. «Владелец» получает соответствующий сертификат.

Вместе с участком владелец получает данные данные о состоянии его среды, полученные посредством группировки космических спутников, научно-исследовательской авиации и флота, а также метеорологических станций. Для каждого участка набор данных о состоянии среды разнится. Мне достался кусочек канадской тундры. В моём распоряжении данные о рельефе, содержании углекислого газа, влажности почвы до глубины одного метра, а также вегетационном индексе, отражающем «здоровье» растительного покрова.

«Усыновить» кусочек Земли можно здесь.

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