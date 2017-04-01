Наши города

Города — это наша среда обитания, которая позволяет нам в полной мере использовать свои интеллектуальные способности, то есть то, что нас качественно выделяет из всего многообразия видов нашей планеты. Поэтому интересно бывает посмотреть на рост и развитие этих удивительных мест скоплений Homo sapiens. Особенно интересно взглянуть на развитие и гибель отечественных городов.

Распад Совка Советского союза в сильной степени повлиял на жизнь городов. На днях наткнулся на интересную карту, на которой чётко изображены прирост и убыль населения крупных городов СССР с 1989 по 2016 годы.

Автор изображения: Александр Трубецкой.

После развала Страны Советов максимальный прирост населения был отмечен в Москве. За счёт иммиграции город вырос более, чем на 3 миллиона человек. За Москвой по темпам прироста населения следуют преимущественно города Среднеазиатских республик. Это связано с тем, что в 90-ые годы, в большинстве стран Средний Азии не наблюдалось сильного снижения рождаемости, а приток сельского населения «подпитывал» города.

Росли Минск и Киев. Города восточной Украины таяли. Уменьшались также столицы Прибалтийских и ряда Кавказских республик. В первом случае люди ехали в страны Евросоюза, в последнем — в Россию.

Если сузить пространственно-временные рамки и посмотреть на Россию, то чётко заметна тенденция вымирания северных и дальневосточных городов, а также ряда некогда развитых промышленных городов. Участь небольших городов, находящихся поблизости от крупных также не завидна.

Вымирающие города РФ с населением от 50 до 500 тысяч человек (снижение численности в процентах с 2006 по 2016 год).

10. Северодвинск (-5,19%)

9. Мурманск (-6,05%)

8. Петропавловск-Камчатский (-7,29%)

7. Магадан (-7,92%)

6. Комсомольск-на-Амуре (-8,06%)

5. Прокопьевск (-8,43%)

4. Рыбинск (-10,73%)

3. Березники (-12,88%)

2. Норильск (-16,28%)

1. Воркута (-25,21%)

Вымирающие города РФ с населением свыше 500 тысяч человек (2006 — 2016).

5. Саратов (-0,78%)

4. Нижний Новгород (-1,3%)

3. Новокузнецк (-1,98%)

2. Нижний Новгород (-1,3%)

1. Тула (-4,53%)

Особо следует отметить Тулу, которая перестала быть городом-«полумиллионником». Весьма негативная ситуация складывается в городе-миллионнике — Нижнем Новгороде. За последние 5 лет численность населения этого города уменьшилась более, чем на 20 тысяч человек. Ещё несколько лет вставания с колен и этот город перестанет быть миллионником. А ведь помнится относительно недавно власти Нижнего активно спорили с властями Казани за право называться «Третьей столицей» страны. Ныне Нижний Новгород называют «Российским Детройтом». Теперь некогда развитый промышленный город на фотографиях Варламова скорее напоминает декорации к постапокалиптическому фильму нежели столицу Приволжского Федерального Округа.



Старый двор в центре Нижнего Новгорода. Источник фото: Варламов.ру

А как чувствует себя ваш родной город?

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