Самое грязное место на планете

Наверное, у многих возникало желание бросить всё и уехать на затерянный в океане тропический остров. Жить вдали от стрессов, кризисов, не быть свидетелем очередного «вставания с колен», которое в итоге помещает страну в положение лёжа. Сто раз одно и тоже…. В качестве такого места эвакуации вполне можно рассмотреть кандидатуру острова Хендерсон. Располагается он в южной части Тихого океана между Новой Зеландии и Чили. Добраться до него непросто. Он не обитаем. Несколько суток пути и перед нашим взором предстаёт удивительный белоснежный пляж мусорный полигон. Как такое может быть, ведь вокруг на тысячи километров ни души? Неужели и здесь не укрыться от мусора, производимого Homo saiens, не удивлюсь что и волны ВГТРК сюда долетают.

Группа исследователей Тасманийского подразделения Австралийского университета вычислила, что каждый квадратный метр этого «райского» острова в среднем содержит 617 кусков пластикового мусора. Общая масса отходов составляет около 18 тонн. Здеь можно найти всё, начиная от одноразовых шприцов, до фишек игры «Монополия».



Берег острова и краб отшельник, обустроившись в пластиковой таре. Источник фото: Proceedings of the National Academy of Sciences.

Виной происходящего является Южно-тихоокеанское течение, которое заботливо собирает все «артефакты» человека. Во вторую половину XX века отмечалась интенсификация производства пластмассовых изделий. За десятилетия произошло «насыщение» вод Тихого океана пластмассовым мусором, и теперь всё это «хозяйство» прибывает на остров. Австралийские учёные даже рассчитали, что каждый день на остров приплывает 3500 новых «артефактов». По-видимому, скорость накопления «пластмассовых отложений» в будущем будет лишь увеличиваться.

Южно-тихоокеанское течение и остров Хендерсон в середине голубого пятна. Источник фото: Proceedings of the National Academy of Sciences.

На мой взгляд ЮНЕСКО следует рассмотреть вопрос в включении этого острова в список Всемирного наследия. По-моему это прекрасная иллюстрация взаимосвязи всего на нашей планете. Сюда нужно возить на экскурсии, причём иногда принудительно. Поживёшь несколько деньков на таком острове, и в следующей раз подумаешь, может быть лучше донести мусор до урны.

