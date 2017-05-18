Загрязнение 

Самое грязное место на планете

Alexey 0 Комментариев , , , ,

Наверное, у многих возникало желание бросить всё и уехать на затерянный в океане тропический остров.  Жить вдали от стрессов, кризисов, не быть свидетелем очередного «вставания с колен», которое в итоге помещает страну в положение лёжа. Сто раз одно и тоже…. В качестве такого места эвакуации вполне можно рассмотреть кандидатуру острова Хендерсон. Располагается он в южной части Тихого океана между Новой Зеландии и Чили. Добраться до него непросто. Он не обитаем. Несколько суток пути и перед нашим взором предстаёт удивительный белоснежный пляж мусорный полигон. Как такое может быть, ведь  вокруг на тысячи километров ни души? Неужели и здесь не укрыться от мусора, производимого Homo saiens, не удивлюсь что и волны ВГТРК сюда долетают.

Группа исследователей Тасманийского подразделения Австралийского университета вычислила, что каждый квадратный метр этого «райского» острова в среднем содержит 617 кусков пластикового мусора. Общая масса отходов составляет около 18 тонн. Здеь можно найти всё, начиная от одноразовых шприцов, до фишек игры «Монополия».

Самое грязное место на земле
Берег острова и краб отшельник, обустроившись в пластиковой таре. Источник фото: Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Виной происходящего является Южно-тихоокеанское течение, которое заботливо собирает все «артефакты» человека. Во вторую половину XX века отмечалась интенсификация производства пластмассовых изделий. За десятилетия произошло «насыщение» вод Тихого океана пластмассовым мусором, и теперь всё это «хозяйство» прибывает на остров. Австралийские учёные даже рассчитали, что каждый день на остров приплывает 3500 новых «артефактов». По-видимому, скорость накопления «пластмассовых отложений» в будущем будет лишь увеличиваться.

Южно-тихоокеанское течение и остров Хендерсон в середине голубого пятна. Источник фото: Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

На мой взгляд ЮНЕСКО следует рассмотреть вопрос в включении этого острова в список Всемирного наследия. По-моему это прекрасная иллюстрация взаимосвязи всего на нашей планете. Сюда нужно возить на экскурсии, причём иногда принудительно. Поживёшь несколько деньков на таком острове, и в следующей раз подумаешь, может быть лучше донести мусор до урны.

 

 

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Источник: www.priroda.su
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Alexey

Любитель природы во всех её проявлениях.



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