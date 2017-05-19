ИКЕА высадила двадцатимиллионное дерево в России

Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить устойчивое развитие на планете в будущем. Мы ведем лесное хозяйство в соответствии с принципами FSC и регулярно восстанавливаем лес. Сегодня компания «ИКЕА Индастри» высадила двадцатимиллионное дерево с начала своей работы в России.

Мы любим дерево, потому что это надежный, возобновляемый и пригодный для повторного использования материал. Более двух третей наших товаров производятся из древесных материалов: древесины, бумаги и картона.

На долю ИКЕА приходится около 1% потребления коммерческой древесины в мире. Компания полностью осознает степень воздействия своего бизнеса на лесные экосистемы, поэтому тщательно контролирует использование древесины в своем производстве. ИКЕА ставит себе цель, чтобы к 2020 году вся древесина, которая используется для производства ее товаров была либо переработанной, либо сертифицированной Лесным попечительским советом (FSC). На данный момент этот показатель уже достигает 73 % в мире и 95 % в России.

Особое внимание уделяется собственному производству. Именно поэтому арендуемые нами в России лесные участки также прошли добровольную сертификацию Лесного попечительского совета FSC в 2006 году. Согласно принципам устойчивого лесопользования мы ежегодно высаживаем порядка одного миллиона деревьев на арендуемых нами участках в Тихвинском районе Ленинградской области. С начала работы в России мы высадили 20 миллионов деревьев или около 5 300 га леса.

«Мы считаем, что сертификация FSC оказывает значительный положительный эффект на лесное хозяйство и является наилучшим способом поддержания устойчивого лесопользования в любой точке мира. Мы верим в сертификацию FSC и следуем ее принципам на практике. Мне очень приятно, что 2017 год объявлен в России Годом Экологии, и я надеюсь, что все больше частных лиц и компаний будут небезразличны к вопросами экологии и это будет способствовать сохранению уникальной природы нашей страны», – сказал Александр Протченко, руководитель лесного департамента, ИКЕА Индастри Тихвин.

В 2016 году ИКЕА Индастри высадила в России 287 га леса в Тихвинском районе.

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