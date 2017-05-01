В Сеуле стало очередным необычным парком больше

В Южной Корее происходят чудеса. Совсем недавно эта страна находилась в списке развивающихся. Теперь — это развитая страна с высоким уровнем жизни. Россия, к сожалению, отстала от Кореи очень сильно, и по-видимому, навсегда. Если посмотреть цифры, то южно-корейцы богаче жителей России в номинальном исчислении почти 4 раза. При этом численность страны в 2,85 раз меньше таковой РФ, а площадь Южной Кореи в 171 раз меньше площади нашей горячо любимой Родины. Количеством полезных ископаемых меряться вообще бесполезно. Как такое может быть, что страна Кулибиных, нефти, газа, алмазов, лесов (список можно продолжать) движется «вперёд», подволакивая ножку?

Итак что-то мы немного отвлекись от темы. Добившись процветания Южная Корея, как и любая другая развитая страна мира, предпринимает активные попытки сделать жизнь своих граждан удобнее и комфортнее. Чего только стоит трансформация реки Чхонгечхон в центре Сеула. Власти Южнокорейской столицы пошли дальше (а куда деваться, иначе во время следующих выборов можно лишиться постов) и решили взять пример Нью-Йорка — превратить старый автобан в парк. В работах задействована голландская компания MVRDV.

В этом парке, опутывающем подобно спруту, районы Сеула нашлось место для 24000 растений.

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