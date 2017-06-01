Найди города с похожим климатом

У вас возникало когда-нибудь желание узнать, какие города на планете имеют климат, аналогичный вашему родному города? Меня этот вопрос интересовал частенько. Каждый раз заглядывать в Википедию утомительно, и я решил сделать для «внутреннего потребления» себе карту, на которую нанёс города и их «климатические побратимы».

В основе созданной карты лежит Global environmental stratification (Глобальная экологическая стратификация), сокращённо (GEnS). GEnS был получен следующим образом.

Существуют растровые слои Worldclim (Bioclim), каждая ячейка которых содержит значения климатических переменных. В списке таковых переменных значатся средняя годовая температура, средняя суточная амплитуда температуры за каждый месяц, изотермичность, максимальная и минимальная температуры самого тёплого и холодного месяцев года, средние температуры самой влажной, сухой, тёплой четверти года, годовая сумма осадков, суммы осадков в самом влажном и сухом месяце года, суммы осадков в сухой, влажной, тёплой и холодной четверти года и т.д (всего 19 параметров). Слои Bioclim успешно применяются при моделировании пространственного распределения видов.

Вкратце, британские учёные Marc J. Metzger1, Robert G. H. Bunce и др. провели кластеризацию всех этих переменных и получили 125 страт — элементарных климатических зон, на которые можно поделить поверхность планеты. Для привычного понимания элементарные климатические зоны были объеденны в климатические зоны более высокого порядка (Global environmental zones).

На рисунке: Broad biome — биом, Global environmental zones — глобальные экологические зоны, # strata in the zones — количество страт (элементарных климатических зон), входящих в каждую глобальную экологическую зону.

В результате у вышеупомянутой группы учёных получился растр, каждой ячейке которого присвоено значение страты. Остаётся только подгрузить этот растр в ArcGIS и взять значение страты в каждой точке, где располагается город, а затем сравнить все города по этому параметру. Кроме того каждому городу я добавил принадлежность к биому и экорегиону. Вот, что у меня получилось.

Если хотите открыть карту во весь экран воспользуйтесь этой ссылкой. Если вам нужно больше городов, можете воспользоваться этой сслыкой, но карта будет грузиться значительно дольше.

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