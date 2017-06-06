Роспотребнадзор назвал регионы, население которых наиболее подвержено ожирению

По данным Роспотребнадзора заболеваемость ожирением у возрастной группы 18 лет и старше с 2011 по 2015 года увеличилась в 2,3 раза. Общее количество людей с избыточным весом в 2015 году составило 1,31 миллион человек (284,8 случая на 100 тысяч человек). В 2016 году тенденция продолжилась, количество людей, страдающих от ожирения увеличилось до 1,39 миллиона человек. Причина развития ожирения в России — несбалансированное питание. Россияне едят много хлеба и мало овощей, а также молочных продуктов.

Рейтинг «самых жирных» регионов возглавляет Ненецкий Автономный округ. В этом регионе на каждые 100 тысяч жителей приходится 1036,91 людей страдающих от избыточного веса. За Ненецким АО следуют Алтайский край (975,9 чел. на 100 тыс. населения) и Пензенская область (678,08 чел. на 100 тыс населения).

Если посмотреть на мир в целом, то первую строчку рейтинга «самых жирных» наций занимают США. В этой стране 38,2% населения старше 15 лет страдает от избыточного веса. За США следуют Мексика (32,4%) и Новая Зеландия (30,7%). Самыми худыми являются японцы. В стране восходящего солнца только 3,7% населения страдает от избыточного веса.

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