Студенты Национального Тайваньского университета искусств решили необычным способом привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения поверхностных вод. Они решили изготовить «фруктовый» лёд из сточных вод. Для изготовления фруктового сточного льда они взяли воду из ста различных источников загрязнённой воды, расположенных в различных районах Тайвяня.

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Polluted Water Popsicles Project

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