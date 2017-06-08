«Фруктовый» лёд из сточных вод
Студенты Национального Тайваньского университета искусств решили необычным способом привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения поверхностных вод. Они решили изготовить «фруктовый» лёд из сточных вод. Для изготовления
фруктового сточного льда они взяли воду из ста различных источников загрязнённой воды, расположенных в различных районах Тайвяня.
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Polluted Water Popsicles Project
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