iFixit и Greenpeace объявили войну запланированному устареванию гаджетов

Первый пост о проблеме электронных отходов я сделал ещё в 2010 году. С тех пор актуальность этой проблемы увеличилась в разы. Гаджеты используют все и вся. Многие меняют свои телефоны и планшеты раз в год, а производители всячески стимулируют потребительскую активность, выпуская новинки. Даже если вы запоздали с покупкой нового телефона, то через 2-3 года ваш электронный помощник вдруг перестаёт работать. В лучшем случае новые версии приложений превращают ваш гаджет в кирпич. Это запланированное устаревание устройств. Ремонту многие гаджеты малопригодны, остаётся их только выбрасывать. Производителям электроники не выгодно, чтобы вы использовали и ремонтировали старые девайсы. Вы должны купить новый. Куда деваться, это их хлеб. В результате количество электронного мусора с каждым годом растёт лавинообразно. Урон окружающей среде одним только мусором не ограничивается. Производство гаджетов сопряжено с выбросами большого количества парниковых газов.

Компания iFixit совместно с Greenpeace решили объявить войну «недобросовестным» производителям электроники и составили рейтинг ремонтопригодности гаджетов и опубликовали руководство для потребителей электроники.

Согласно этому рейтинг первую строчку рейтинга занимает неизвестный мне производитель — Fairphone. По мнению iFixit и Greenpeace этот производитель больших всех остальных думает о будущем не только своих устройств, но и жителей планеты. По-моему это очень хорошая реклама. За Fairphone следуют Hewlett-Packard и Dell. Самые «эгоистичные», как всегда монополисты — Microsoft и Apple.

P.S. Заглянул в Википедию: Fairphone — это нидерландская компания производящая модульные телефоны.

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