Роман Вильфанд: в России скорость потепления в 3 раза выше, чем в среднем по миру

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд на очередной пресс конференции соообщил, что наибольшая скорость потепления отмечается в Европейской части России.

«Средняя скорость потепления климата в мире — 0,17°C за 10 лет. На европейской территории России эта скорость в три раза выше и достигает 0,54°C за 10 лет».

По мнению Романа Вильфанда основной причиной быстрых темпов роста температуры на территории России является выделение метана торфяными болотами, парниковые свойства которого в 25 раз превосходят таковые углекислого газа. Активизация эмиссии метана вызвана таянием вечной мерзлоты.

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