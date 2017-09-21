Топ 20 самых грязных городов России по версии Министерства природных ресурсов и экологии РФ

Согласно Минприроды РФ в двадцатку самых грязных городов России попали: Биробиджан, Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

За 2016 год в России существенно увеличились выбросы от автомобильного (на 2,1%) и железнодорожного транспорта (5,7%). Суммарное количество выбросов от транспорта составило 14267,8 тысяч тонн. Промышленные выбросы увеличились на 0,3% (17349,3 тысячи тонн.)

Как следствие в стране значительно выросла заболеваемость астмой. За временной интервал с 2014 по 2016 заболеваемость астмой у взрослых увеличилась в 1,5 раза, у детей — в 1,7 раза.

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