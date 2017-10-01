Окурки в обмен на продовольствие

Сигаретные окурки являются одним из наиболее распространённых видов мусора в городах. При этом полное разложение окурка занимает до 12 лет (фильтр из ацетата целлюлозы устойчив к разложению).

Житель Голландии, по-видимому под впечатлением американской (обмен монет на еду для ворон) и турецкой (обмен пластиковых бутылок на корм для собак) идей, нашёл интересный способ борьбы с этим видом мусора. Знакомьтесь open-source проект Crowbar, представляющий собой кормушку для ворон, обменивающий окурки на еду.

Разработка первого пилотного устройства уже на финишной прямой.

Впоследствии будет необходимо только выработать условный рефлекс у одной из птиц. Далее полезный навык будет быстро распространится среди популяций ворон.

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