Россиянка стала Лауреатом премии Green Talents 2017

Молодая ученая из России вошла в число 25 лауреатов ежегодной премии Green Talents с проектом по переработке пластика в морских водах

С 16 по 27 октября 2017 года ведущие молодые ученые – лауреаты экологической премии Green Talents из 21 страны встретятся в Германии со специалистами-экологами в рамках научного форума. Среди победителей этого года – Ольга Мироненко, выпускница Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, основатель эко-стартапа «Holy Jelly» – инициативы, направленной на решение проблемы загрязнения океана пластиком путем его измельчения.

Экологическая премия Green Talents Award, учрежденная под патронажем федерального министра образования и научных исследований ФРГ, профессора Йоханны Ванка, присуждается талантливым молодым ученым уже в девятый раз. Премия предоставляет молодым исследователям площадку для обмена мнениями по экологическим концепциям для повышения качества жизни людей в мире. Авторитетное экспертное жюри отобрало 25 молодых ученых среди 602 претендентов более чем из 95 стран. Им были вручены желанные билеты на «Green Talents — Международный форум перспективных исследований в области экоустойчивого развития».

Впервые за несколько лет в число победителей премии вошла россиянка — Ольга Мироненко – молодой основатель старт-апа по переработке пластика, дрейфующего в морских водах, которая стремится сделать производство и потребление в сегодняшнем мире более устойчивыми. Благодаря своим исследовательским проектам и опыту в области загрязнения морских вод сегодня Ольга развивает бизнес, призванный обратить последствия загрязнении вспять. Еще будучи студенткой магистратуры, Ольга сосредоточилась на морском антропогенном загрязнении и исследовала взаимодействия морской биоты с микропластиками. В своей диссертации Ольга провела исследование морского мусора на Командорских островах, по результатам которого был создан проект “Holy Jelly” – инициатива, направленная на решение проблемы загрязнения океана пластиком путем его измельчения. В последнем докладе проекта ООН SDSN Youth эта инициатива вошла в топ-50 новаторских проектов и идей устойчивого развития. А еще один старт-ап Ольги Мироненко – «Тайга» — был награжден Правительством Москвы как лучший эко-проект 2016. Последний проект Ольги Мироненко привел ее к совместным с Университетом Вашингтона исследованиям Северо-тихоокеанского водоворота. В рамках этого исследования была проанализирована концентрация и образцы пластика в воде.

В рамках форума Green Talents в Германии Ольга надеется получить исчерпывающую информацию об инновационных материалах и решениях для утилизации отходов, а также опыте и подходам к устойчивым производственным процессам спортивной производственной компании VAUDE, которая выступит в программе форума. Также Ольга планирует уделить особое внимание исследованиям междисциплинарного подхода по борьбе с загрязнениями морской среды Института перспективных исследований устойчивости (IASS). Участие в форуме также позволит молодой ученой связаться с целым рядом международных специалистов из науки, политики, частного сектора и гражданского общества. Жюри премии Green Talents особенно ценило теоретические исследования и практические шаги Ольги, предпринятые для достижения целей устойчивого развития, и верит, что участие в форуме Green Talents поможет ей вывести свои усилия на новый уровень.

В этом году форум посвящен теме «Экологичное производство и потребление». Двухнедельный научный тур даст молодым талантливым ученым возможность познакомиться с немецким научно-исследовательским сообществом и ведущими специалистами, а также посетить некоторые наиболее известные специализированные научно-исследовательские учреждения, включая Германский центр данных дистанционной разведки (DFD), Институт солнечной энергии общества Фраунгофера (ISE), Институт передовых исследований экологичности (IASS), Технологический институт Карлсруэ (KIT), Мюнхенский технический университет (TUM) и компанию VAUDE — поставщика экологически чистой и инновационной одежды для спорта и отдыха. Налаживая связи с научным сообществом и обмениваясь идеями с ключевыми игроками, победители конкурса смогут заложить основу для будущего сотрудничества. Их усилия подкреплены приглашением вернуться в Германию в 2018 году для проведения научных исследований в учреждении на свой выбор при полном финансировании.

Награждение 25 молодых ученых состоится в рамках торжественной церемонии с участием представителей институтов-участников, членов жюри, представителей посольств и других известных гостей. Церемония награждения пройдет в федеральном министерстве в Берлине.

Получить дополнительную информацию вы можете по адресу greentalents@media-consulta.com.

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