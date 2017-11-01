Под Челябинском произошёл выброс радиоактивного изотопа рутения

Ещё в конце сентября метеорологические пункты Германии и Франции заявляли о повышении уровня радиоактивности воздуха. В качестве виновника изменения радиационного фона назывался радиоактивный изотоп рутений Ru-106. Предположительно выброс этого изотопа произошёл на юге Урала. По словам властей Германии и Франции если бы нечто подобное произошло в их странах, то было бы принято решение об эвакуации населённых пунктов, находящихся в непосредственной близости от источника выброса. У нас тишина. Только в Санкт-Петербурге было заявлено о повышении содержания изотопа рутения в атмосферном воздухе. Всё в лучших традициях Чернобыльской аварии, о происшествии ни слова, а по факту жертвами аварии оказались миллионы человек.

По началу РФ отрицала факт выброса рутения, но после того, как шумиха поднялась нешуточная, Росгидромет опубликовал отчёт, согласно которому, с 25 сентября по 1 октября, на всех постах наблюдений Южного Урала было отмечено превышение нормы радиоактивности. Следует отметить, что уровень загрязнения отдельных мест был определён, как «экстремально высокий». Так в районе села Аргаяш радиационный фон был превышен в 986 раз, а в поселке Новогорный — в 440 раз. Оба населенных пункта находятся недалеко от предприятия «Росатома» ПO «Маяк», которое занимается производством компонентов ядерного оружия, а также хранением отработавшего ядерного топлива. Продукты распада рутения обнаружены в Республике Татарстан, Волгоградской и Ростовской областях.

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