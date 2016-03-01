13 самых «ужасных» паразитов планеты



Сегодня мы поговорим о паразитах, которые у многих вызывают чувство отвращения и даже страха. Паразитические организмы обитают практически в каждом живом организме, включая нас.

Большинство из них сложно назвать паразитами в чистом виде, так как определённую выгоду в совместном существовании получает и «заражённый» хозяин. Паразитические организмы незаменимы в нашей биосфере. Они играют далеко не последнюю роль в коэволюции большинства видов живых организмов, а также способствуют наиболее эффективному использованию энергии в пищевых цепях.

Cymothoa exigua паразитическое ракообразное, которое попадает в ротовую полость рыбы через жабры, прикрепляется к языку рыбы и питается её кровью.





Cymothoa exigua

Саккулина (Sacculina carcini) морское паразитическое ракообразное. Личинка прикрепляется к нижней стороне брюшка краба, «стебелёк» паразита проникает в ткани краба и ветвится, «высасывая соки», нарушая процессы линьки и вызывая паразитарную кастрацию мужских особей краба, что влечёт за собой гормональные изменения. Гормональные изменения вызывают появление у мужских особей краба поведенческих реакций, характерных для женских особей. Мужские особи краба начинают заботится о яйцах паразита, как о своих «кровных отпрысках»



Саккулина

Лейкохлоридий парадоксальный (Leucochloridium paradoxum) ещё один удивительный паразит, принадлежащий к типу плоских червей. Окончательным хозяином этого паразита являются птицы. Паразитируют в кишечнике. Размножаются Лейкохлоридий следующим образом. Вместе с помётом яйца паразита оказываются в окружающей среде, которые проглатывает улитка Succinea. Из яиц развивается личинка, а потом спороциста. Вырост спороцисты достигает щупальца улитки и увеличивается в размерах, становясь ярко-зелёным. На выросте появляются пятна, и он начинает подёргиваться. В итоге щупальце улитки становится похожим на гусеницу бабочки. Птица не может пролететь мимо такого лакомства, склёвывает и заражается паразитом. Цикл развития паразита повторяется вновь.



Лейкохлоридий парадоксальный

Кандиру или Сомик ванделлия (Vandellia cirrhosa) заплывает в жабры более крупных рыб, обитающих в водах реки Амазонки, растопыривает выросты, которые повреждают ткани жабр. Сомик питается кровью, сочащейся из повреждённых тканей рыбы. Кандиру идентифицируют потенциальную жертву по содержанию в воде аммиака, выделение которого происходит в процессе дыхания рыбы. По этой же причине местные жители стараются не справлять малую нужду в водах реки Амазонки. В виду малых размеров сомик легко проникает по мочевому протоку в мочевой пузырь. Прикрепление Кандиру к стенкам мочевого пузыря сопровождается сильными болями и может вызвать серьёзные повреждения тканей, вплоть до летального исхода. Удаление сомика из мочевого пузыря производится с помощью оперативного вмешательства (самостоятельно Кандиру покинуть мочевой пузырь не может).



Кандиру

Иксодовые клещи (род: Ixodes) обладают удивительной способностью увеличиваться в размерах, поглощая количество крови, в несколько раз больше собственной массы. Кроме того иксодовые клещи являются переносчиками таких опасных болезней, как клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз.



Иксодовый клещ

Оводовые (Gasterophilidae) откладывают личинки под кожу млекопитающих, в том числе и человека. В Центральной и Южной Америке обитает человеческий кожный овод, который откладывает яйца на москитов. Когда москит садится на покровы тела человека, личинки кожного овода «вбуравливаются» в кожу. С током крови, они могут путешествовать по всему телу и даже проникать в мозг сквозь гематоэнцефалический барьер. Выедая жизненно-важные участки мозга, личинки овода могут привести к смерти.



Личинка человеческого кожного овода в мозге

Филярии (Filariidae) — это паразитический микроорганизм, который тоже распространяется кровососущими насекомыми. Попадая в организм человека этот паразит закупоривает лимфатические сосуды. Нарушение тока лимфы приводит к чудовищному разрастанию конечностей. Именно поэтому болезнь, вызываемую этими микроорганизмами, ещё называют слоновой болезнью.



Слоновая болезнь

Анизакиды — представители различных родов семейства Anisakidae, которые паразитируют в желудочно-кишечном тракте многих животных, в том числе и человека. Человек заражается этими паразитами при употреблении рыбы в сыром виде. Популярность японских суши в России стала причиной увеличения случаев заболеваний анизакидозом. Попадая в желудочно-кишечный тракт человека анизакиды внедряются головной частью в слизистую оболочку на всём его протяжении от глотки до толстого кишечника, в тяжёлых случаях вызывая воспаления и некрозы. В развитых странах от анизакид в мясе рыбы избавляются вымораживанием. По санитарно-гигиеническим правилам перед употреблением в сыром виде рыба должна находиться при температуре -20°С не менее 5 суток.



Анизакиды в сельди

Широкий лентец (Diphyllobothrium latum) класса паразитических плоских червей (Platyhelmithes)- паразит, который можно «подхватить» при употреблении плохо прожаренной или проваренной речной рыбы. Первыми промежуточными хозяевами этого паразита являются веслоногие рачки (циклоп, диаптомус). Вторым промежуточных хозяином, как правило, становится хищная рыба (щука, налим, окунь, …). Окончательным хозяином в результате поедания заражённой рыбы становятся хищные млекопитающие (кошка, собака) и человек. В кишечнике человека лентец может достигать 20-метровой длины и жить 29 лет если не предпринимать никаких мер. В сутки лентец производит более 2-ух миллионов яиц, которые вместе с калом оказываются в окружающей среде.

К классу паразитических плоских червей (Platyhelmithes) относятся и такие опасные паразиты, как бычий цепень, свиной солитёр, овечий мозговик, эхинококк. Эти паразиты образуют в различных тканях (мышцы, печень, мозг) организмов онкосферы, которые могут достигать больших размеров.

Из вышеперечисленных представителей плоских паразитических червей наиболее опасны эхинококк, который образует в печени или других органах промежуточного хозяина (корова, овца, свинья, человек) финну (увеличивающийся в размерах пузырь), которая может достигать больших размеров и приводить к гибели организма. Заражение окончательного хозяина происходит при поедании мяса животного, погибшего от эхинококкоза. Мозговик овечий ещё более опасное заболевание. Окончательными хозяевами этого паразита являются хищные млекопитающие (волки, лисицы). Яйца вместе с калом попадают в окружающую среду, а затем и в организм промежуточных хозяев (овца, человек). Внедряясь в стенку кишечного тракта паразит попадает в кровь, а затем с током крови оказывается в головном мозге. Мозговик овечий разрушает клетки мозга, вызывая гибель организма. Хищник (волк, лиса) поедает павшее животное и цикл развития паразита повторяется вновь.



Бычий цепень

Шистосома (Schistosoma) ещё одна группа опасных паразитов, обитающих преимущественно в тропических странах. Промежуточными хозяевами являются моллюски, окончательными — млекопитающие. В организм человека паразит попадает при купании в пресноводных водоёмах прямо через кожу. Попав в кровь, личинка оказывается в печени, мочевом пузыре и вызывает серьёзные повреждения. Заражение происходит практически в 100% случаев, достаточно лишь пройтись босыми ногами по водоёму, поэтому в некоторых странах уровень заражённости шистосомами приближается к 100%.



Мальчик, «заражённый» шистосомой.

Ришта (Dracunculus medinensis) ещё один малоприятный паразит, обитающий в тропических и субтропических районах Азии и Африки. Заражение человека этим представителем типа круглых червей происходит при питье грязной воды. Паразит пробуравливает стенки кишечника и оказывается в лимфатических сосудах, а затем и в полости тела. Там черви достигают половой зрелости. После спаривания самцы гибнут, а самки перемещаются в подкожный слой клетчатки. Прорывая кожные покровы, они высовывают передний конец тела и выбрасывают в окружающую среду множество личинок. Сильный зуд и боль в ногах вынуждает человека зайти в воду, чтобы облегчить свои страдания. Паразиту это то, что нужно. Личинки оказываются в рачках циклопах, которые снова попадают в желудочно-кишечный тракт человека при питье неочищенной воды. Избавляются от паразита медленным накручиванием его на спичку.



Избавление от ришты. Источник фото: 1

Ришта (Иногда этих паразитов в организме бывает вот столько)

Амёбный менингоэнцефалит (Acanthamoeba keratitis) вызывает поражение глазного яблока. К счастью заболеваемость в мире этой паразитарной болезнью пока низка (1 на 500 тыс. в США), но в последнее время наблюдается тенденция к её росту. Причина — увеличение количества людей, пользующихся контактными линзами. Эти паразитические амёбы встречаются в воде (озёра, реки) и влажной почве. Попадая в глаза эти паразиты начинают бурно размножаться, вызывая повреждения глазного яблока, что в итоге может привести к слепоте.



Амёбный менингоэнцефалит

Токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii) является ещё одним интересным паразитом. Основным хозяином этого микроорганизма являются кошачьи, именно в них происходит половая часть жизненного цикла паразита. Бесполая часть цикла может проходит в организме других животных (мыши, крысы, птицы), в том числе и человеке. У человека токсоплазмоз протекает в лёгкой форме (симптомы напоминают грипп), опасность паразит представляет только для беременных женщин. Этот паразит интересен тем, что меняет поведение животных. В частности крысы и мыши перестают боятся кошек и чаще оказываются съеденными. Паразиту «выгодно» попасть из заражённой мыши в организм кошки, так как именно в кошачьих у токсоплазмы проходит половая часть жизненного цикла.

Есть сведения, что заражение токсоплазмой также оказывает влияние и на поведение человека. В частности человек становится более рискованным, замедляется реакция, увеличивается тревожность. Так было доказано, что люди, инфицированные токсоплазмой в два раза чаще попадают в автомобильные аварии. Токсоплазмоз очень распространённая болезнь. Во Франции токсоплазмой заражён, каждый восьмой житель, в Великобритании — каждый третий, а в США — каждый второй!

Многие по телевизору неоднократно видели сюжеты, герои которых устраивали в своих квартирах «кошатни» из 20-30 и более кошек. Исследования некоторых западных учёных свидетельствуют о том, что это тоже дело рук токспоплазм. Такие антисанитарные условия способствуют более быстрому распространению паразита.



Цикл развития Токоплазмы гондии

В заключение хочется снова напомнить, что паразитические организмы сложно назвать паразитами в чистом виде. Каждый из них играет важную роль в функционировании биосферы. Кроме того, многие паразиты, вступая в своего рода симбиотические отношения с организмом хозяина, отплачивают ему добром.

Так, например, тотальное уничтожение постельных клопов сразу после революции вызвало увеличение количества инфарктов и инсультов. Клоп в место укуса впрыскивает вещество, замедляющее свёртывание крови, что препятствует образованию тромбов.

В настоящее время уже научно доказано, что люди, заражённые гельминтами (глистами), не страдают от различных аллергических реакций. Так недавно проведённое западными учёными во Вьетнаме медицинское исследование 1500 школьников, показало, что 2/3 детей заражено нематодами и другими кишечными паразитами, но какие-либо проявления аллергических реакций среди вьетнамских школьников встречаются крайне редко.

Человечество окружило себя многочисленными средствами гигиены и медикаментами, которые моментально уничтожают чужеродный организм, оказавшейся в нашей внутренней среде. Жизнь в таких «стерильных» условиях вышла боком для человека. В отсутствие врагов иммунная система человека перестала получать «встряски» и стала всё чаще «бунтовать» против клеток и тканей собственного организма, проявляясь в виде различных аллергических реакций и других тяжёлых заболеваний (астма, панкреатит, рассеянный склероз и т.д.).

Уже сейчас учёные успешно борются с тяжёлыми проявлениями аллергических реакций, которые ведут человека к инвалидности и даже смерти, заражая своих пациентов гельминтами. В результате долгой коэволюции паразитов и человека паразитические организмы научились притуплять иммунный ответ, чтобы выжить в организме хозяина.

На западе в настоящее время активно применяют при лечении сильной аллергии и других заболеваний, связанных с нарушением работы иммунной системы, гельминтов, таких как Анкилостома и Власоглав. Для многих пациентов сосуществование в симбиозе с этими паразитами оказывается единственно-возможным способом жить на этом свете.

Не исключено, что в будущем в наших аптеках появятся препараты, содержащие в своём составе яйца искусственно выведенных «пород» гельминтов, которые будут избавлять нас от множества недугов.

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